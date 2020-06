Ana Rucner progovorila o odnosu s bivšim suprugom i šuškanjima o novoj ljubavi

Već desetu godinu zaredom violončelistica Ana Rucner dolazak ljeta obilježava tradicionalnim koncertom "Pozdrav ljetu" na dubrovačkom Srđu u sklopu festivala "Ana u Gradu". Ove godine slavi se duplo, a obljetnicu će obilježiti čak dvama koncertima svirajući na svoja tri violončela. Uoči koncerta u Dubrovniku Ana nam je otkrila kakvo iznenađenje ove godine sprema za svoje obožavatelje, a progovorila je i o životu nakon koronakrize, odgoju sina Darijana, odnosu s bivšim suprugom, ali i šuškanjima o novoj ljubavi u svome životu. Ipak, povod razgovora s našom proslavljenom violončelisticom bio je nadolazeći koncert 21. lipnja u Dubrovniku za koji se sprema već nekoliko mjeseci.

- Tradicionalno u pet ujutro na Srđu sviram za manji broj publike, s obzirom na mjere, uz dugogodišnjeg prijatelja i kolegu, pijanista Mateja Meštrovića, a poslijepodne, točnije u 18 sati, na HRT-u 2 bit će emitirana snimka istoimenog koncerta uz potpuno drugačiji glazbeni repertoar od jutarnjeg jer, kada sam ga odlučila snimiti te tako podijeliti s publikom, javni nastupi još nisu bili mogući. Snimkom koncerta željela sam stvoriti osjećaj povezanosti i zajedništva u vremenima kada smo razdvojeni, a glazba je ta koja nas povezuje, ispunjava i uz nju nismo sami - kaže Rucner. Na snimci koncerta koja će se emitirati na HRT-u pridružili su joj se brojni glazbenici među kojima su i Komorni studio Zagrebačke filharmonije, gudački kvartet Rucner, akademski zbor Ivan Goran Kovačić, folklorni ansambl Linđo, solisti Maroje Brčić na gitari i Ivo Tepšić na klaviru te dečki iz Dubrovnika koji su u kratkom roku oformili odličan pop-rock bend. Snimanje koncerta na različitim lokacijama u gradu ostat će joj zauvijek u sjećanju jer, kako kaže, u vremenima kada je sve stalo i kada se sve činilo nemogućim veliki je uspjeh realizirati tako zahtjevan projekt.

Foto: Tea Lukinić

- Imala sam uz sebe malen, ali vrijedan tim ljudi, a zajedničkim snagama napravili smo trajni zapis koji nam svima puno znači i uvijek će nas sjećati na ovo nezavidno vrijeme, svjesni činjenice da, kada nema mogućnosti, treba pronaći put da je stvoriš sam! Jako puno mi znači ovaj koncert jer on je dio moje mladenačke kreacije i, kada vidim moje drage Dubrovčane koji dolaze s tolikim žarom i emocijom svake godine, nitko sretniji od mene da mogu muzicirati s njima - dodaje Rucner. Koncert započinje s prvim zrakama sunca, a zbog zahtjevnih priprema Ana 24 sata uoči koncerta gotovo i ne spava. - Imam jedan uvježbani ritual, a to je san od dvadeset minuta koji me doslovno spašava kada imam prenatrpan raspored pa to koristim i u ovakvim prilikama - otkriva Ana. Trema joj, srećom, ne troši previše energije jer s njome nikada nije imala problema. Ipak, velika doza odgovornosti i poštovanja prema publici uvijek postoji. Za koncert se Ana pripremala i u izolaciji tijekom pandemije koronavirusa, a na prvom mjestu ipak joj je bila briga o 13-godišnjem sinu Darijanu kojeg je dobila u braku s glazbenikom Vladom Kalemberom. - Odgajati tinejdžera u današnje vrijeme je izazovno, nepredvidivo, ali i prelijepo. Uživam ga gledati kako odrasta i mijenja se. Uz njegovo odrastanje puno učim i o sebi, a najsmješnije mi je kada bih se naljutila na njega, a onda vidim sebe u tim godinama. Nevjerojatno mi je sličan - kaže glazbenica i dodaje da je tijekom izolacije utvrdila gradivo da su zdravlje i obitelj na prvom mjestu, a sve drugo može pričekati. Koronakrizu osjetila je na svojoj koži kao i njezini brojni kolege glazbenici. - Cijela situacija jako je utjecala na stanje u glazbenoj industriji. Preko noći nam je onemogućeno djelovanje na sceni, a od te scene živimo. Nitko nije ostao pošteđen pa tako ni ja. Prihvatila sam situaciju i prilagodila joj se na najbolji mogući način - govori. Iako potječe iz glazbene obitelji, sin Darijan nema glazbene afinitete. Ana kaže da je on vjerojatno jedini u obitelji kojeg glazba uopće ne zanima. - On je odmalena pokazivao talenat za elektriku i novitete koje voli smišljati, tako da ga u tom pravcu i usmjeravam - govori 37-godišnjakinja kojoj u odgoju uvelike pomaže i bivši suprug, 30 godina stariji Vlado Kalember s kojim je i danas unatoč razvodu u odličnim odnosima.

- Mi se jednostavno slažemo. Poštujem Vladu kao čovjeka i oca svog djeteta te smatram važnim da Darian ima zdrav odnos sa svojim tatom i da zna da postoji muškarac na kojeg se uvijek može osloniti. Kad stavite dijete ispred svega, onda nema mjesta za loše odnose jer oboje znamo koji nam je zajednički cilj i interes - ističe Ana koja je odvojen život od Kalembera započela prije šest godina. Iako su mnogi svih ovih godina bili uvjereni da će doći do pomirenja, Ana je, barem kako se čini, sada konačno odlučila krenuti dalje. Prije mjesec dana u centru grada snimljena u društvu bubnjara Marka Duvnjaka. Mnogi su tada pomislili da je u život 37-godišnje glazbenice ušla nova ljubav. Je li doista riječ o novom muškarcu u njezinom životu? - Oprostite, ali ne bih voljela razgovarati o svojoj trenutnoj privatnoj situaciji. Neka mjere još malo popuste - tajnovita je bila Rucner. Za ljeto pred nama glazbenica već ima planove, kaže da će biti i vremena i za posao, ali i za odmor. - Provest ću ga na relaciji Zagreb - Pag. Neke koncerte imam, ali još je sve vrlo upitno i nestabilno, a gostovanja izvan Hrvatske zasad su većinom otkazana ili prolongirana. Kad se sve malo smiri, u planu nam je nastavak turneje po Kini. Malo nas je u ovom trenu zaustavila korona, ali samo fizički jer cijelo vrijeme radimo s njima na marketingu te, čim se situacija smiri, vraćamo se u pogon - zaključuje Rucner.