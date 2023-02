Kompozitor i tekstopisac Burt Bacharach preminuo je u 95. godini u svom domu u Los Angelesu, piše The Washington Post. Bacharach je zadužio svjetsku glazbu svojim radom s obzirom na to da je napravio 73 pjesme koje su se našle na ljestvici Top 40 u SAD-u te 52 koje su na ovoj ljestvici bile u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Bacharach je napisao brojne pop pjesme, a svoj je rad započeo u 50-ima te je često surađivao s tekstopiscem Halom Davidom.

Burtove pjesme šest su puta osvojile nagrade Grammy te tri puta Oscara, a zapjevalo ih je više od 1000 pjevača te je zbog toga i jedan od najvažnijih tekstopisaca i kompozitora pop glazbe 20. stoljeća.

Bacharach je svoju karijeru započeo tako što je svirao klavir kao pratnja glazbenicima, a potom je radio kao aranžer i dirigent za Marlene Dietrich. S pisanjem pjesama počeo je 1957. godine kada je upoznao Hala Davida.

Hal i Burt zajedno su stvorili niz klasika za sva vremena: 'I Say a Little Prayer' koju pjeva Aretha Franklin, 'What’s New Pussycat?' Toma Jonesa, 'The Look of Love' Dustyja Springfielda, 'Make It Easy on Yourself' Walker Brothersa i mnoge druge. Pjevačica Dionne Warwick bila je jedna od Burtovih najdugotrajnijih suradnica, a za nju je napisao pjesme: 'Walk on By', 'Do You Know the Way to San Jose?', 'Anyone Who Had a Heart' i 'A House is Not a Home'.

Što se obiteljskog života tiče, Bacharach se ženio četiri puta. Prvi put oženio se glazbenicom Paulom Stewart 1953. godine. Njihov brak je potrajao pet godina, a potom se zaljubio u glumicu Angie Dickinson te su zajedno bili 15 godina. Tekstopisac i glumica zajedno su dobili kćer Nikki koja je preminula 2007. godine u dobi od 40 godina. Treći put pred oltar Bacharach je stao s Carole Bayer Sager koja je pisala glazbene tekstove, a njih dvoje zajedno su i surađivali. Par je u braku proveo devet godina te su posvojili dječaka Christophera. Posljednji put se ženio 1993. godine i to s Jane Hansen s kojom je imao dvoje djece: sina Olivera i kći Raleigh.

Dodajmo i kako je 2013. godine objavio svoju biografiju naslova 'Anyone who had a heart'.

