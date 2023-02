Brojni poznati uživali na jedinstvenom zagrebačkom Apres ski partyju

Kad bi se sve blagodati zime i omiljene zimske aktivnosti mogle sažeti u par sati to bi nedvojbeno bilo na glamuroznom skijaško-gurmanskom Apres ski partyju, u Ski Tracku, na zagrebačkom Velesajmu, gdje su, baš kao na najelitnijim svjetskim skijalištima, uživali brojni pripadnici domaće javne scene.

Bez obzira jeste li strastveni skijaš ili jednostavno uživate u zimskoj čaroliji, atmosfera na prvom ski simulatoru u Hrvatskoj nikog nije ostavila ravnodušnim, a tome je itekako pridonijela i degustacija nagrađivanih premium istarskih vina Festigia, uz vrhunske kulinarske delicije braće Nekić. Ovaj jedinstveni zagrebački party posjetili su mnogi ljubitelji aktivnog odmora poput Indire Levak, Elle Dvornik, Marijane Batinić, Joška Lokasa, Maje Bajamić, Jelene Perić, Emine Pršić, Ognjena Golubića i Kristine Burje koja je ujedno pokazala kako se odjenuti za Apres ski party predstavivši nekoliko novih komada iz sportske Krie linije.

Na ovom po mnogočemu originalnom događaju vjerno je dočarano to lijeno, suncem okupano doba dana kada se prijatelji ponovno okupljaju uz piće kako bi ispričali priče o osvojenim skijaškim stazama i dogodovštinama kojih nikada ne nedostaje. To je vrijeme kada se olabave pancerice, glazba je glasnija, a s velikom pažnjom bira se čaša omiljenog pića, a nema ničeg primamljivijeg od finog, zimskog vina od kojeg raspoloženje raste, a tijelom se razlijeva toplina. Zima je, poznata je činjenica, doba kad se naša prehrana mijenja, potrebno je više energije za hladnije dane, a samim time i izbor vina okreće se ka dubokim kremastim sortama, s više strukture i složenosti baš poput nagrađivanih istarskih vina Castello Festigia, Merlot Festigia i Cabernet Sauvignon Festigia. Vina su to prepoznatljiva po svojoj tamnoj rubinskoj boji, koja oduševljavaju voćnim aromama, herbalnim notama, začinima, svilenkastom strukturom i čiji okus se pamti i podsjeća na toplinu doma, ljepotu zime i radost druženja. Savjet stručnjaka koji treba imati na umu zimi je da bi bilo idealno da se vina degustiraju na ugodnih 17 stupnjeva. To naravno ne vrijedi za pjenušac Blanc de Moi Festigia, svježe voćan, elegantan i suh, neizostavan za nazdravljanje na svakoj zabavi, pa su se tako čaše ispunjene njime spojile i na ovom jedinstvenom Apres ski partyju.

Uz takva moćna vina, neizostavne su i delicije brižno sljubljene sa svakom od ponuđenih etiketa, a na meniju su se našla jela zanimljivih naziva poput kimchi bang, pulled pork – trailer mess, janjeći torpedo, kopun BLT te kokoš waffle.

Ovaj party dokaz je da za skijaški užitak i vrhunsku zimsku atmosferu ne treba prelaziti stotine kilometara.