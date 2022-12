Kolumna o Meghan Markle sve digla na noge: 'Mrzim je iz dna duše, maštam da je gomila gađa izmetom'

Engleski TV voditelj "Top Geara" i novinar Jeremy Clarkson (62) za britanski 'The Sun' napisao je kolumnu koja je izazvala veliku buru u javnosti. U njoj je, naime, pisao o svojoj "mržnji" prema vojvotkinji od Sussexa Meghan Markle. BBC piše kako je zbog te kolumne regulatornom tijelu Ipso pristiglo više od 6000 pritužbi, a članak je ubrzo maknut s web stranice medija, uz poruku: "Nakon objavljenog tweeta Jeremyja Clarksona, zamolio nas je da uklonimo prošlotjednu kolumnu."

U kolumni je voditelj napisao da "vojvotkinju mrzi iz dna duše".

"Noću ne mogu spavati dok ležim u krevetu, škrgućem zubima i maštam o danu kad će ona biti natjerana da paradira gola ulicama svakog britanskog grada dok joj gomila skandira ‘Sramota!‘ i gađa je izmetom", napisao je u tweetu, referirajući se na poznatu scenu iz serije "Igra prijestolja". Clarkson je također napisao da Meghan Markle mrzi više nego Rose West, ozloglašenu englesku serijsku ubojicu koja je sa svojim suprugom Fredom Westom mučila i ubila brojne mlade žene tijekom 70-ih i 80-ih godina.

Izjave je osudila i njegova kći Emily.

"Moji stavovi su kao i uvijek do sada vrlo jasni kad su u pitanju mizoginija, maltretiranje žena i stav medija prema njima. Želim da vam je potpuno jasno da se protivim svemu što je moj otac napisao o Meghan Markle te i dalje pružam podršku onima koji su na meti internetske mržnje", izjavila je.

Cijeli slučaj komentirao je i gradonačelnik Londona Sadiq Khan na Twitteru.

"Kao što bi Jeremy Clarkson to trebao znati - riječi imaju posljedice. Njegove riječi nisu šala - one su opasne i neoprostive. Vlada epidemija nasilja nad ženama i djevojčicama, a muškarci čiji su glasovi moćni u javnosti moraju znati bolje od ovoga", poručio je.

Na kraju se oglasio i sam Jeremy Clarkson te rekao da je "užasnut time što je nanio toliko bola svojim tekstom"

"O, Bože. Nije mi bila namjera uvrijediti je. U kolumni koju sam napisao o Meghan, nespretno sam se osvrnuo na scenu iz ‘Igre prijestolja‘ i jako puno ljudi je to krivo shvatilo. Užasno mi je što sam prouzročio toliko bola i bit ću ubuduće puno oprezniji", napisao je na Twitteru.

