'Kinezi su vrištali za nama, a sad stižemo na ULTRU'

Marko Bucić i Miha Pajk, odnosno hrvatsko-slovenski DJ dvojac Vanillaz ima novu priču za ispričati. Na nedavnoj azijskoj turneji otkrili su da su tamo - velike zvijezde!

- Prošli smo Kinu, Singapur, Koreju, Tajvan, Vijetnam, Japan. Turneju smo tamo imali jer je jedna naša pjesma otišla viralno na kineskoj aplikaciji Tik Tok, to bi tamo bilo nešto poput Instagrama za videe. A onda smo u sklopu te turneje imali dvije glavne pozornice na ULTRA Koreji i ULTRA Singapuru, to su u tom dijelu svijeta najveći takvi festivali. Bila je to dobra priprema za ULTRA Europe u Splitu, kažu Vanillaz koje je u Kini dočekalo malo iznenađenje.

Foto: Instagram

- Ispred klubova u kojima smo svirali znalo nas je dočekati po 300-400 Kineza koji su vrištali! Nismo imali pojma odakle sad to, koji smo to dio propustili. Sada živimo život, posljednjih 6-7 godina možemo živjeti samo od nastupa, no svejedno je Kina bila nešto nevjerojatno. Tamošnji klubovi nisu ništa slično europskima, riječ je o mjestima u kojima se može okupiti nekoliko tisuća ljudi. I inače se danas moraš okrenuti prema van jer ovdje naprosto ne možeš generirati dovoljan broj nastupa da od njih možeš živjeti. Grad Guangzhou u kojem smo svirali ima 40 milijuna ljudi i tisuću klubova. Znači samo u jednom gradu. Šangaj je još bolji, dvije tisuće klubova. Čovjek koji nas želi bukirati tamo vodi više od 200 klubova, to su nevjerojatne cifre. Tamo vas ne cimaju za sto eura gore ili dolje - kažu Miha i Marko smijući se da nakon 15 kineskih gradova u kojima su svirali u jednom trenutku više i nisu znali u kojem su točno gradu.

- Inače Kinezi vole "duge nosove", bijelce, pa ako još imaš i neku dobru muziku, možeš tamo nešto napraviti. Sada smo negdje na između 90 i 110 nastupa godišnje, što je odlično, no to je i 45 dana neprekidno na putu, više od 40 letova napravili smo sada u Kini. Ali zadovoljstvo je koje nam se sada i isplati, kišni dani su gotovi, sad slijede - vrući - govore Vanillaz.

Na ULTRA Europe predstavit će novih pet pjesama, možda i još poneku. Nastupaju posljednje večeri kada će se na glavnoj pozornici pojaviti i Swedish House Mafia.

- To je za nas sjajno jer će svi čekati tu nedjelju, bit ćemo pod povećalom, jer mi smo dva ili tri slota prije njih. Ništa od toga ne bi bilo da nije bilo Joea Bašića koji je, za razliku od mnogih drugih, u nas imao povjerenja od samog početka, govorio je kako je samo pitanje kada ćemo eksplodirati. Vidio je da mi u svoju glazbu vjerujemo, a to je osnovno, bez toga nema naprijed, previše je onih koji su tu zbog love ili curica. Nas najprije zanima svirka koja onda nosi sve ostalo - kažu dvojica DJ-a koji potvrđuju kako je ULTRA Europe festival koji je na daleko višoj produkcijskoj razini od bilo čega drugog, ali je sama Hrvatska ne prati.

- Nedavno smo svirali u Mariboru gdje je bilo nekih 15.000 ljudi, istodobno je bio jedan festival i u Ljubljani s podjednako toliko publike. A u Zagrebu imate koliko klubova, dva? Ovdje se nešto događa u sezoni i to je otprilike to - govore. Uzora nemaju jer u nekom se trenutku sa svojim uzorom poklopiš i nisi više svoj.

Foto: Instagram

- Pa i premali smo, i Slovenija i Hrvatska, pa moraš gledati preko u Nizozemsku ili Skandinaviju, ali od njih učiš produkciju, kako oni stvaraju svoju industriju koja traje praktički još od Abbe. Činjenica je da su nas vani u počecima gledali s podsmijehom, za njih smo bili netko tko dolazi iz "monkey countries".

Događalo nam se i ovdje, da nas u Njemačkoj svira Big FM, a ovdje su nas podržali tek Otvoreni, Enter i Ultra Radio, znači daleko od nečega što bi bilo dovoljno. Malo je i u nas postaja koje će podržati mlade autore poput nas. ULTRA je donijela da nas sada ipak cijene, ali dug je put bio do toga. Naša glazba je danas kao pop, ljudi poput Davida Guette i Martina Garrixa međunarodne su zvijezde sa skupim gažama. Iako i oni sviraju neke naše stvari, daleko smo još od toga, ali tko zna - kažu Marko i Miha.