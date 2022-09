Kekin nakon razlaza s Hladnim pivom: 'Ne bih nikome preporučio da raspusti uspješan bend i krene u solo karijeru'

Hladno pivo, jedan od najvećih hrvatskih rock bendova, gostovali su u TOP MUSIC DESKU TOP RADIJA. Frontmen benda Mile Kekin rekao je da po završetku turneje bend odlazi na pauzu. Kekin ističe kako nisu htjeli koristiti riječi „raspad“ ili „raskid“, ali i otkriva: “Naime, iskreno moram reći da sam nakon dva solo albuma i 35 godina u istom kolektivu osjetio da je vrijeme da se posvetim solo karijeri.

“Ostatak ekipe iz benda ima projekt naziva „Guerilla Mainstream“, a frontmen benda o odlasku u solo vode govori: „Kako stvari stoje prva pjesma pojavit će se u prvom tjednu u 11. mjesecu“.

Hladno pivo privodi kraju vrlo uspješnu koncertnu turneju: „Bili smo svugdje gdje ljudi razumiju o čemu pjevamo i jezik na kojem pjevamo. Mislim da smo ove godine prebacili rekord što se tiče broja koncerata. Bližimo se brojci od 55 do 60 koncerata do kraja ove turneje. Krenuli smo skromno s brojkom 35, a na kraju će ih biti dosta više“, rekao je Kekin.

Bend će svojim obožavateljima u listopadu servirati i koncert u maloj dvorani u Domu sportova u Zagrebu. „Mi u Zagrebu nismo imali samostalni koncert već jako dugo. Ako se ne varam, to je bilo prije korone, 2019. (...) Sada ćemo prošarati kroz ovih 35 godina, pokušat ćemo zadovoljiti stare fanove koji su nas čuli još dok smo imali duge kovrčave kose pa sve do ovih novijih fanova. Imamo sada sve više tih situacija da nam dolaze fanovi i kažu – moja majka vas obožava (...)“, govori frontmen benda.

O tome je li bend došao do kraja postojanja, Kekin govori: „Nismo htjeli koristiti riječ raspad/raskid. Nismo htjeli na osnovu toga jahati, da tako kažem, na karminama, pa smo rekli da će biti duga pauza, koja može biti dva mjeseca, a može biti i 20 godina. Barem nekoliko godina nećemo svirati skupa, a kada opet - vidjet ćemo. Naime, iskreno moram reći da sam nakon dva solo albuma i 35 godina u istom kolektivu osjetio da je vrijeme da se posvetim solo karijeri. Momci imaju svoj projekt koji se zove Guerilla Mainstream. Izdali su nekoliko pjesama i ja na to gledam kao na dva nova izvođača, a ne kraj Hladnog piva.“

Foto: Roberto Pavić Na pitanje koju će najljepšu stvar iz perioda Hladnog piva uvijek nositi sa sobom, omiljeni zagrebački roker rekao je: „Mislim da se može svesti u „I did it my way“, što bi rekao Frank Sinatra – da nismo nikada išli raditi bolne kompromise. Tu zahvaljujem svim našim dosadašnjim izdavačima. (...) Nijedan izdavač nije se nikad petljao u rad Hladnog piva što se tiče onoga što smo snimili. (...) A od koncerata - oni raniji koncerti kada se tek pentraš po toj listi popularnosti pa sve do prvog puta u klubu kada vidiš da svi znaju tekstove. To su dani Kseta kada smo bili tek jedan od studentskih bendova, pa onda prvi Dom sportova, baš ta mala dvorana, kada su nam prvi put roditelji došli na koncert i vidjeli da se tu ne radi samo o mladenačkom hiru, nego da tu ima i puno ljudi, a samim time nešto je i novaca u cijeloj toj priči – da to nije samo bježanje od škole. To su nam bili jedni od ključnih koncerata i naravno poslije toga Šalata i svi veliki koncerti koji su došli poslije toga.“

Kekin ističe kako ima fanova koji kažu da su izgubili zvuk s početka i koji bi htjeli da zvuče kao u razdoblju svoja prva dva, tri albuma: „Mi smo htjeli, ja pogotovo pa samim time i bend, napredovati. Htjeli smo mijenjati taj zvuk. Nismo htjeli ostati najtvrđi punk-rock kako smo bili na početka. (...)Ti se stalno kao muzičar, kao bilo koji umjetnik cijelo vrijeme boriš protiv očekivanja svoje publike. Oni te strpaju u neku ladicu, a ti baš ne želiš biti tamo i napraviš neku pjesmu koja je s tamburicama, s klavirom i svime time što razočara nekog starog fana koji bi htio da cijelo vrijeme bijesno nabijaš po gitari. Po meni je za emancipaciju muzičara važno da se ide protiv struje, ali i protiv očekivanja svoje publike.“

O tome je li mu draže Hladno pivo sa svojih početaka ili Hladno pivo danas, frontmen benda kaže: „Hladno pivo danas, hvala Bogu. Inače se ne bih mijenjao u to što danas jesam. To je kao odijevanje. Ne odijevaš se danas kako si se odijevao sa 16 godina. Drugačiji su ti ukusi što se tiče jela, što se tiče odijevanja, filmova, knjiga – sve se to mijenja kroz godine i tako bi trebalo biti s pjesmama koje radiš, koje izvodiš i s pakiranjem tih pjesama. Mislim da treba biti prilagođeno trenutku jer se inače vrlo lako nađeš u situaciji da se pretvaraš na bini nešto što nisi, a to nije dobro.“

Kekin je progovorio i o nadolazećem periodu pred bendom i na pitanje zašto odlazi u solo vode te ima li više benefita ako se nastupa kao solo izvođač: „Nema, nema baš nekih. Hladno pivo uhodani je stroj za koji znaju svi u cijeloj regiji. Sviramo velike koncerte i velike festivale za ozbiljne honorare u cijeloj regiji. Kao solo izvođač opet si negdje nekoliko stepenica ispod. S jedne strane imaš potpunu slobodu, u smislu bend je uvijek kompromis što je prirodno. U krajnjoj liniji ti si uvijek zapakiran u nekakve bendovske okvire. Kao solo umjetnik s jedne strane imaš potpunu slobodu, a s druge strane imaš potpunu odgovornost. Ne bih nikome preporučio da raspusti uspješan veliki bend i krene u solo karijeru ako ima bilo kakvih drugih namjera osim umjetničkih.“

Mile Kekin uskoro izdaje i novu pjesmu, ali otkriva kada će izaći njegov novi solo album. „Prva pjesma pojavit će se kako stvari stoje u prvom tjednu u 11. mjesecu. Radi se o jednoj slikovnici koja je napravljena po mojoj pjesmi. Slikovnicu je napravio naš poznati ilustrator Tomislav Torijanac. (...) On je po novoj pjesmi napravio pjesmu koja se dotikava djece, curica u ovom slučaju i nekakvoj potrebi za individualnim, za slobodom, za otporom tom mainstreamu kojem su izložene relativno male curice. Ja imam malu kćerku i vidim koji je to pritisak od odijevanja do stajlinga. (...)To je nešto što će se pojaviti, a onda sljedeće godine u trećem mjesecu izaći će solo album.“

VIDEO Mile Kekin u studiju Večernjeg lista