Kći Bruce Willisa progovorila o njegovoj borbi s demencijom i otkrila kakvo je njegovo trenutačno stanje

Kći glumca Brucea Willisa, Tallulah Willis (29) gostovala je u 'The Drew Barrymore Showu', gdje je pričala o svom ocu koji se bori s frontotemporalnom demencijom i otkrila kakvo je njegovo trenutačno stanje.

- Isto mu je, što mislim da je najbolja stvar koju možemo tražiti. Vidim ljubav kad sam s njim, on je moj otac i voli me, što je zaista posebno - rekla je.

Inače, javnost je o glumčevoj bolesti i stanju izvijestila njegova obitelj. Naime, glumcu je prvo, u proljeće prošle godine, dijagnosticirana afazija, a bolest je napredovala. O promjeni ponašanja glumca govorilo se i ranije, a u posljednje vrijeme njegovi najbliži upućuju druge kako se glumac osjeća te otkrivaju detalje o bolesti. Kako kaže Tallulah, cilj im je osvijestiti druge o demenciji.

- U jednu ruku, to je tko smo mi kao obitelj, ali u isto je vrijeme jako bitno za nas da širimo svijest o FTD-u. Ako možemo uzeti nešto s čim se borimo kao obitelj i individualno kako bismo pomogli ljudima, da to preokrenemo i napravimo nešto lijepo oko toga, to je jako posebno za nas - rekla je.

Nedavno je i njegova supruga Emma Heming podijelila detalje njegove bolesti.

- Teško je osobi s dijagnozom, teško je i obitelji. I to nije ništa drugačije za Brucea, ni za mene, ni za naše kćeri. Kad kažu da je ovo obiteljska bolest, to zaista i jest - izjavila je Emma koja je dodala da je bilo prokletstvo i blagoslov istovremeno kada mu je bolest dijagnosticirana, jer je konačno shvatila što se događa, kako bi mogla prihvatiti ono što jest. Izjavila je i kako su njihova djeca puno naučila iz cijele situacije.

- Naše kćeri puno su toga naučile iz ovoga. Kako voljeti i kako se brinuti, ali i kako pronaći nešto lijepo u tuzi - priznala je.

Dodajmo i da je Tallulah progovorila u lipnju otvoreno o dijagnozi svog oca. Mlada glumica ispričala da je kod svog oca u početku primijetila neku vrstu nejasnog nereagiranja, za koju su članovi obitelj pretpostavili da je posljedica holivudskog gubitka sluha. - Dugo sam znala da nešto nije u redu - započela je glumica. Prvotno su mislili da su godine provedene na setu oštetile njegov sluh, a kada se njegovo stanje pogoršalo Tallulah, koju je Bruce dobio s prvom suprugom Moore, je ostala jako pogođena misleći da se njezin otac posvetio životu sa svojom novom suprugom Emmom i njihovim kćerima te da više ne mari za nju.

- Kasnije se to neodgovaranje proširilo, a ponekad sam to shvaćala osobno. Dobio je dvije kćeri s mojom pomajkom, Emmom Heming Willis, i mislila sam da je izgubio interes za mene - napisala je Tallulah u emotivnom eseju za Vogue.

Podsjetimo, najveća podrška Bruceu su članovi njegove obitelj te bivša partnerica, glumica Demi Moore. Ranije su otkrili i da je afazija razlog zbog kojeg se glumac umirovio, a njegovi suradnici istaknuli se da se vidjelo i ranije da je imao poteškoća u ponašanju.

U trogodišnjem razdoblju koje je prethodilo njegovu umirovljenju, Willis je snimio 22 akcijska filma, a kolege koji su s njim radili počeli su polako uviđati da glumcu snimanje postaje sve veća prepreka, a o tome su i progovorili. Naime, Bruce je 2020. godine snimao film ''Hard Bill'', a tada se dogodilo da je čak nekoliko puta pogrešno pucao tijekom snimanja te da mu je trebao netko da mu čita tekst kroz slušalicu. Iste godine Willis je imao problema i tijekom snimanja filma ''Američka opsada''. Fotografi s uhvatili detalj gdje se vidjelo da glumac ima slušalicu u uhu te si tako pomaže pri svladavanju teksta. Da mu se stanje pogoršava, vidjelo se i na setu filma ''Bijeli slon'' iz 2021. godine gdje je često bio zbunjen, a jednom je i otvoreno zapitao što tu radi.

– Znam zašto si ti ovdje, ali zašto sam ja ovdje? – upitao je tada, a toga se prisjećaju dva člana glumačke postave. Redatelj filma ''Out of Death'' bio je svjestan zdravstvenih tegoba koje su snašle glumca i zato je na snimanju ovog filma iz 2021. zamolio scenariste filma da Willisove rečenice budu kratke kako bi ih lakše zapamtio.

Bruce je prije nego što se povukao iz glume bio svjestan da mu zdravstveno stanje više nikada neće biti dobro pa je počeo poduzimati korake kako bi osigurao svoju obitelj. Prvi put oporuku je promijenio 2009. godine kada se vjenčao sa sadašnjom suprugom, a potom ju je promijenio nekoliko mjeseci nakon što su dobili dvije kćeri – Mabel (2012.) i Evelyn (2014.), no u svjetlu ozbiljnosti svog sadašnjeg zdravstvenog stanja Bruce Willis odlučio je napraviti još jednu izmjenu. Otkako je doznao za afaziju, moždani poremećaj koji utječe na sposobnost komunikacije, prijavljivao se na gotovo sve uloge koje može kako bi što više zaradio i ostavio potomcima. Trenutačno se njegovo bogatstvo procjenjuje na oko 250 milijuna dolara.

