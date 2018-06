Kći bivšeg člana Bijelog dugmeta: Otac me pijan bacao na pod

Maja Avdibegović, kći bivšeg člana grupa Index i Bijelo dugme Milića Vukašinovića, nedavno se pokušala ubiti, a sada je javno priznala da si je dva puta pokušala oduzeti život te da je njen otac kriv za većinu njenih problema.

– Prvi put sam se pokušala ubiti kada me otac ostavio zbog Planinke Rajković. To je bilo u godinama droge, kad sam bila dijete. Nikada nisam pokušala da izvršiti samoubojstvo zbog narkomanske krize, kako on tvrdi po medijima. Tako pere svoju savjest. Kao dijete sam ga iznosila iz kafića upišanog, a on me je tako pijan bacao na pod. Svašta sam preživjela s njim, ispričala je u razgovoru za Kurir.

Maja se pokušala ubiti 1. lipnja i tada je gotovo iskrvarila jer si je prerezala žile u stanu u kojem živi.

– Mama Vera i ja smo bile gladne danima. Dok sam se sama brinula o njoj nepokretnoj, nisam radila. Milić je stalno kukao kako nam ne može pomoći jer nema novca. Zato nije platio medicinsku sestru da mamu nosi na rukama na kupanje i pere je – priča Maja.

Maja kaže kako ih je Milić ostavio u trenutku kad je njena mama postala vezana za krevet, a otac ju je krivio što je majku smjestila u dom. Priznaje da ima bipolarni poremećaj te da zato uzima i lijekove, a za oca više ne želi ni čuti.

– Za mene i moju djecu on je mrtav, neka počiva u miru. Žao mi je njegove supruge Suzane jer je ona divna žena – rekla je Maja.