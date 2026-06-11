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LUKSUZNA NEKRETNINA

FOTO Zavirite u raskošnu vilu našeg vatrenog koju prodaje za 1,6 milijuna eura: Ima bazen s jacuzzijem

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
11.06.2026.
u 08:00

Moderna dvokatnica od 272 kvadrata izgrađena je na zemljištu površine 1294 četvorna metra te se nalazi uz glavnu prometnicu koja povezuje Bilice i Šibenik

Prošle godine u javnost je izašla informacija da branič hrvatske nogometne reprezentacije Duje Ćaleta-Car prodaje svoju luksuznu vilu u Bilicama pokraj Šibenika. Gotovo godinu dana kasnije, unatoč atraktivnoj lokaciji i bogatoj ponudi sadržaja, skupocjena nekretnina još uvijek nije pronašla novog vlasnika, zbog čega je inicijalna cijena od 2,1 milijun eura u trenutku objave oglasa u međuvremenu smanjena za čak pola milijuna eura, te sad iznosi 1,6 milijun eura.

Moderna dvokatnica od 272 kvadrata izgrađena je na zemljištu površine 1294 četvorna metra te se nalazi uz glavnu prometnicu koja povezuje Bilice i Šibenik. Poznati nogometaš sad je odlučio prodati vilu koja se može pohvaliti bazenom sa zasebnim jacuzzijem, ljetnom kuhinjom i vanjskim tušem. Njegova supruga Adriana jednom je prilikom pokazala kako izgleda dom u kojem žive, a najnovije fotografije možete pogledati OVDJE.

Prizemlje sadrži ulaz/hodnik, kupaonicu, praonicu i jednu spavaće sobe. Spavaća soba ima vlastitu kupaonicu. Prostrani dnevni boravak s blagovaonicom povezan je s kuhinjom koja vodi na veliku prostranu terasu gdje se u produžetku nalazi grijani bazen s zasebnim jacuzzijem, uređena okućnica, ljetna kuhinja i vanjski tuš s toplom vodom. Unutarnje stubište vodi na prvi kat. Kat se sastoji od ulaza/hodnika, tri spavaće sobe, tri kupaonice od kojih jedna kupaonica ima i jacuzzi.

FOTO Hrvatski nogometni reprezentativac prodaje vilu za 2,1 milijun eura, pogledajte kako izgleda
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Hrvatski nogometni reprezentativac Duje Ćaleta-Car i lijepa Dubrovkinja, pravnica i influencerica Adriana Ćaleta-Car (rođ. Đurđević), primjer su para čija je veza, unatoč Dujinim profesionalnim obvezama i životu u inozemstvu, s godinama samo jačala, okrunjena brakom i proširena s dva sina.

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Duje Ćaleta-Car vila hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni showbiz

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