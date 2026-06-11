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IZ PROŠLOSTI

FOTO Isplivali rijetki prizori princeze Diane: Ovakvu ju svijet gotov nikad nije upoznao

FILE PHOTO: Prince Charles and Princess Diana stand on the balcony of Buckingham Palace following their wedding at St. Paul's Cathedral
Foto: STRINGER/REUTERS
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VL
Autor
Vecernji.hr
11.06.2026.
u 18:20

Gotovo tri desetljeća nakon njezine smrti, u javnosti se i dalje pojavljuju dosad neviđene snimke

Kolekcija do sada neviđenih fotografija iz školskih dana princeze Diane, koja će uskoro biti ponuđena na dražbi, izazvala je veliko zanimanje. Potječu iz arhive njezine prijateljice Katherine Hanbury, s kojom je pohađala školu West Heath. Snimke prikazuju opuštenu Dianu u spavaonici i s prijateljicama, nudeći intiman pogled na život prije nego što je postala globalna ikona. Na fotografijama su i danas poznata glumica Tilda Swinton te redateljica Joanna Hogg. Fotografije možete pogledati OVDJE.

Stručnjak aukcijske kuće Gorringe's, Albert Radford, istaknuo je jedinstvenost ove kolekcije. "Ova intimna arhiva nudi rijedak pogled na Dianu, princezu od Walesa, prije nego što su dužnost i slava imale posljednju riječ", izjavio je. "Vidimo je kao mladu ženu punu nade, spontanu i još neoblikovanu institucijom koja će obilježiti njezin život." 

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FILE PHOTO: Prince Charles and Princess Diana stand on the balcony of Buckingham Palace following their wedding at St. Paul's Cathedral
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Ovo nije jedino nedavno otkriće. Javnosti je predstavljen i moćan crno-bijeli portret koji je 1988. snimio David Bailey, a koji je desetljećima čuvao u svojoj arhivi. Uz to, objavljene su i snimke s humanitarnog putovanja u Angolu 1997. godine, gdje je odlučno branila svoj rad protiv nagaznih mina, izjavivši: "Ja sam humanitarna figura, uvijek sam bila i uvijek ću biti." Svako od ovih otkrića dodaje novi sloj portretu neprežaljene princeze, čija ostavština živi.

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*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
princeza Diana showbiz

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