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Spektakl u Poreču

Brojna poznata lica i više tisuća posjetitelja na otvorenju Pical Resorta

Valamar
Foto: Promo
1/8
VL
Autor
Promo
11.06.2026.
u 15:50

Jedinstveni glazbeni program pod nazivom „Tribute to Parenzana“, zamišljen kao dar lokalnoj zajednici, obilježio otvaranje resorta i proslavio kulturnu baštinu regije

Sinoć je u Poreču, povodom službenog otvorenja Pical Resorta 5*, održan kulturni i društveni događaj sezone. Kako bi obilježio uspješnu realizaciju najznačajnije investicije u hrvatski turizam, Valamar je organizirao jedinstveni glazbeni program pod nazivom „Tribute to Parenzana“ u novouređenoj zoni Pical.

Za ovaj ekskluzivni spektakl danima se tražila karta više, a Valamar je osigurao besplatne ulaznice za pet tisuća građana, želeći ovaj povijesni trenutak proslaviti upravo s lokalnom zajednicom. U novouređena zona Pical tako je sinoć vladala atmosfera za pamćenje. Svečani program i službeno otvorenje ovog luksuznog resorta, uz brojne građane i poslovne partnere Valamara, svojim je prisustvom uveličao i državni i lokalni politički vrh predvođen predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem, a događaju su se pridružila i brojna istaknuta lica s domaće lifestyle i medijske scene.

Valamar
Foto: Promo

Program večeri osmišljen je kao umjetnički i glazbeni hommage povijesnoj željezničkoj pruzi Parenzani, čija je priča o povezivanju Hrvatske, Slovenije i Italije duboko utkana u identitet, arhitekturu i filozofiju novog Pical Resorta.

Valamar
Foto: Promo

Glazbeni program otvorio je slovenski vokalni sastav Perpetuum Jazzile, čime je simbolično započela ova regionalna kulturna priča. Uslijedili su nastupi istaknutih hrvatskih glazbenih umjetnika Dine Jelusića, Natali Radovčić, Josipe Lisac, Nine Badrić i Urbana & 4, koje je pratio simfonijski orkestar pod ravnanjem maestra Alana Bjelinskog, uz posebne aranžmane Ante Gele. Posebno emotivni trenutak večeri bila je izvedba skladbe La Mula de Parenzo, neslužbene himne Poreča koja je nezaobilazi dio svakog pravog slavlja u ovome gradu. Večer je svojim nastupom zaokružio popularni operni pop trio Il Volo, gosti iznenađenja iz Italije, spajajući sve tri zemlje u jedinstvenu glazbenu cjelinu. Njihov nastup dodatno je podigao atmosferu te pružio spektakularan završetak glazbenog programa koji je oduševio okupljene posjetitelje.

Valamar
Foto: Promo

Svečanim otvorenjem Pical Resorta, Poreč je dobio novu zonu otvorenog tipa s javno dostupnim šetnicama, plažama i sportskom infrastrukturom, kreiranu na dobrobit gostiju i lokalnog stanovništva, čime se postavlja novi standard vrhunskog turizma.

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Valamar Pical Resort

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