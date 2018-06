Misli li Jeličić da je na javnoj televiziji ili u lokalnoj birtiji?

Gotovo smo na polovici Svjetskog prvenstva u nogometu koje je nama u Hrvatskoj donijelo puno sreće i ponosa. Dok naša reprezentacija suvereno korača prema finalu, njene uspjehe prate vrijedni komentatori, novinari i suradnici HRT-a.

U emisiji "Zabivaka" svakog dana možemo pratiti zanimljive reportaže odličnog Edina Mahmuljina, javljanja iz stožera naših, ali i analize stručnih suradnika. Marko Šapit uređuje "Zabivaku" i to radi sasvim dobro. Kolega Anton Samovojska je standardno dobar i zanimljiv, a nije loš ni Robert Prosinečki. No, što je s ostalima. Posebno valja izdvojiti Joška Jeličića. Baš kao i kad je igrao, pa šokirao mnoge prelaskom iz Hajduka u Dinamo, Jeličić ponovno šokira i komentator. Ne može mu se poreći nogometno znanje, njegove analize su zaista dobre i razumljive i laicima, no nekad imamo dojam kao da zaboravlja kako je na javnoj televiziji, a ne u lokalnoj birtiji. Kako je krenuo, nakon ovog prvenstva mogao bi i izdati knjigu "Sabranih bisera Joška Jeličića". Teško je to sve i pobrojati. Dva puta sam morao provjeravati, jer nisam vjerovao svojim ušima, ali Jeličić je zaista pobjedu naših nogometaša proslavio seksističkim uzvikom "Svaka vam dala"! Gledatelje je upoznao i s vokabularom Imotske krajine, pa nam je tako i objasnio što znači riječ "Nu", te kako su gol Ante Rebića u njegovim Vinjanima Donjim sigurno popratili s "En ti nedilju, al ga je sastavija".

- Ne bojim se ja za Rebića, on može magharcu rep iščupat' - šeretski je opisao našeg reprezentativca 'Jela strijela'.

Posebna 'rubrika' u Jeličićevim šalama je ona kad 'slučajno pardonira'. Znate ono: "Po meni Albanija, pardon Švicarska', igra jako dobro. Kada je pričao o Kalinićevom odlasku nonšalantno je spomenuo kako ga u Milanu mijenja "Kurton, pardon Cutrone". Vrhunac je bio sinoć kada je kazao kako je "Maradona imao dobru robu, pardon garderobu". Možemo se svi smijati energičnim izljevima ljubavi legendarnog Malog zelenog, no ovako o njemu ne bi trebalo govoriti na javnoj televiziji, pogotovo iz usta bivšeg nogometaša. Uostalom Maradona je zaboravio o nogometu više nego što će Jeličić ikada znati.

Na ovom prvenstvu čujemo i neke nove komentatore. Dok od Drage Ćosića već znamo da možemo očekivati urlanje nakon gola i rime u stilu "Rebiću Ante svi znaju za te", a od Štefa Baloga puno stereotipa tipa "danas svi igraju nogomet", upoznali smo i Marka Šivaka.

Već u prvom prijenosu s prvenstva rekao je biser koji se vrlo brzo proširio internetskim bespućima, a taj je kako je "Vladimir Stojković najstariji nogometaš koji je zaigrao za reprezentaciju Srbije, nakon Mrkušića i Sušića". Poznato je da kruta FIFA je kao nasljednicu Jugoslavije proglasial Srbiju, no zaista je paradoksalno tvrditi kako je legendarni Pape igrao za Srbiju. Tako bi se slobodno moglo kazati i kako je jedan od najmlađih igrača koji je zaigrao za Srbiju bio Zvonimir Boban. Svašta.

Kad smo kod Šivaka, očigledno ga zbunjuju prezimena nogometaša iz Srednje i Južne Amerike. Naime, za Meksiko igra Andrés Guardado, a za Kolumbiju Juan Cuadrado. Šivak ih je pomiješao, pa je cijelo prvo poluvrijeme utakmice Poljska-Kolumbija Kolumbijca uporno izgovarao kao "Kuardado". Netko ga je tada očigledno upozorio, pa ga je u drugom poluvremenu pravilno izgovarao.

Do kraja Svjetskog prvenstva ostalo je još 17 dana. Bit će zanimljivo vidjeti kakvih ćemo se još bisera naslušati.