Dua Lipa svoj medeni mjesec provodi u hotelu u kojem noćenje stoji do 4600 eura, evo o čemu se radi

Glazbenica Dua Lipa i glumac Callum Turner prvo su u Londonu izgovorili sudbonono 'da', zatim je uslijedilo trodnevno svadbeno slavlje na Siciliji, a par je odlučio i ostati na ovom talijanskom otoku. Naime, svoj medeni mjesec provode u hotelu u kojem je snimana popularna serija "Bijeli lotos". Par je viđen kako izmjenjuje nježnosti u luksuznom odmaralištu u kojem cijene noćenja dosežu i do 4600 eura, a sve to nakon napisa o tajnom vjenčanju vrijednom 1,7 milijuna eura, piše Daily Mail.

Pjevačica i glumac odsjeli su u hotelu Four Seasons San Domenico Palace u Taormini, poznatom kao lokacija druge sezone HBO-ove hit serije. Ondje su snimljeni kako uživaju uz hotelski infinity bazen, gdje su se ljubili i grlili.

Podsjetimo, svjetska glazbena senzacija i glumac 1. lipnja izrekli su sudbonosno "da" u srcu britanske prijestolnice. Civilni brak sklopili su u intimnoj vijećnici Old Marylebone, okruženi isključivo najbližim prijateljima i članovima obitelji, u atmosferi koja je odražavala njihovu želju za privatnošću i diskretnim slavljenjem početka zajedničkog života. Dua Lipa, poznata po svojoj jedinstvenoj eleganciji i modnom senzibilitetu, odabrala je neočekivano sofisticiranu kombinaciju, odijelo s potpisom Schiaparellija, dizajnera Daniela Roseberryja, koje je savršeno spajalo krojeni sako i asimetričnu suknju. Uz odijelo dodala je romantični šešir i rukavice, dok su klasične salonke slavne kuće Christian Louboutin zaokružile stilski besprijekoran look. Callum Turner, njezin suprug, stajao je uz nju u diskretno elegantnom odijelu, a njihova pojava odavala je sklad, profinjenost i nenametljivu raskoš. Schiaparelli kao izbor nije bio iznenađenje zato što i inače Dua često bira kreacije Daniela Roseberryja za najvažnije izlaske na crveni tepih, uključujući Vanity Fair partyje i dodjele Zlatnih globusa, što dodatno potvrđuje njezinu vjernost modnom autoritetu.

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Ipak, londonska ceremonija bila je tek uvod u pravi spektakl, raskošnu proslavu na talijanskom otoku Siciliji. Trodnevni događaj održan je u povijesnoj Villi Valguarnera, nedaleko od centra Palerma, koja odiše luksuzom i povijesnom elegancijom. Završna ceremonija, prema pisanju britanskih medija, održana je šest dana nakon londonskog vjenčanja, a posebnu atmosferu osigurala je glazbena ikona Elton John, dugogodišnji prijatelj mladenaca, koji je tijekom večeri izveo svoj bezvremenski hit "Your Song". Njihov glazbeni odnos dodatno je učvršćen duetom "Cold Heart" iz 2022., koji je osvojio svjetske ljestvice i još uvijek se rado pjeva. Za ovu prigodu Dua Lipa odabrala je glamuroznu haljinu ukrašenu dijamantima, koju je dizajnirala Donatella Versace, a koja je savršeno odgovarala luksuznom ambijentu vile. Trodnevni program uključivao je luksuznu jahtu za intimne zabave, koktel-večeri te spektakularnu završnu svečanost uz impresivan vatromet, koji je osvijetlio sicilijansko nebo i dodatno podcrtao bajkovitu atmosferu događaja. Vila je bila raskošno ukrašena cvijećem u toplim pastelnih tonovima, uz fontane, mirisne lavande i ruže, dok su uzvanici dobili personalizirane rupčiće s porukom "Stay mad with me forever", simbolički povezujući romantičnu i zabavnu stranu proslave.

Glazbeni program bio je impresivan, osim Eltona Johna nastupili su svjetski poznati DJ-evi Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta i Peggy Gou, čime je cijela proslava dobila ritam, eleganciju i internacionalni štih. Večer je kulminirala desetominutnim vatrometom, spektaklom svjetla i boja koji je Siciliju učinio pravim epicentrom luksuza i glamura. Uzvanici su imali priliku uživati i u delicijama sicilijanske kuhinje, od svježih morskih plodova do lokalnih vina i desertnih specijaliteta, što je dodatno podiglo ekskluzivni ugođaj događaja.

Ipak, ni tako raskošna manifestacija ljubavi nije prošla bez kontroverzi. Dio stanovnika Palerma izrazio je nezadovoljstvo zbog prekomjernog luksuza i organizacije ekskluzivne proslave u javnom prostoru. Na nekoliko lokacija pojavljivali su se plakati s porukama poput "Palermo nije za iznajmljivanje" i "Palermo nije za bogate", kojima su građani ukazali na protivljenje pretvaranju povijesnih lokacija u kulise za svjetsku elitu. Lokacija same Villa Valguarnera dodatno je fascinantna. Ova obnovljena rezidencija iz 18. stoljeća tijekom 1980-ih bila je, prema nekim zapisima, kratko pod kontrolom mafije, koja je navodno planirala imanje prenamijeniti u kasino. Danas vila spaja povijesni šarm, luksuz i ekskluzivnost, a nedavno je poslužila i kao jedna od lokacija za snimanje nove sezone serije "The White Lotus". Taj spoj povijesti, pop kulture i luksuza čini vjenčanje Due Lipe i Calluma Turnera događajem koji će se dugo pamtiti, ne samo zbog glamura i glazbenih ikona već i zbog svoje priče o privatnosti, stilu i eleganciji koju su par i njihovi gosti uspješno ispričali. Atmosfera, pažljivo odabrani detalji, raskošni interijeri i glazba svih žanrova učinili su ovo vjenčanje istinskim simbolom suvremenog luksuza i ljubavi koja spaja generacije i kontinente.