Lijepa Ivana stigla je u Split i pokazala tijelo u bikiniju

Bikini girl 🙋🏻‍♀️👙👉🏻 @zaful . . . . . #croatia #split #summer #bikini #bikinigirl #stripes #zaful #fashion #fashionblogger #style #outfit #bikinidolls #tropical #body #fit #vibes #travel #travelgram #travelgirl #bodygoals #swimwear #tropicalvibes #ootd #model #fitness #lifestyle #sommer #vacation #happines #picoftheday

A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll) on Jun 27, 2018 at 1:10pm PDT