Bingeanje

Kathryn Bigelow stvorila je napet film o mogucnosti nuklearnog- ata bez ispaljenog metka a i bombu se jedva vidi

Autor
Zoran Vitas
14.11.2025.
u 06:17

Zašto je ovaj film nepovoljno ocijenjen teško je reći, jer nam se čini da je ugledna redateljica uspjela napraviti film po uzoru na one iz druge polovice 20. stoljeća kada je nuklearna prijetnja bila podjednako aktivna

A Gouse of Dynamite, Netflix
Nejasno je zbog čega ovom filmu ocjena pada. Koliko vidimo, gledatelji se žale na kraj, pa nema neke kulminacije i tome slično. Kao da smo zaboravili gledati filmove s razumijevanjem, pa nam nije jasno o čemu se ovdje radi. A tema je ista ona o kojoj su se 70-ih i 80-ih snimali razni filmovi i serije, mogućnost nuklearnog rata. OK, nije ovo “Dr. Strangelove”, ali je zaista dramatično uprizorenje situacije u kojoj su Sjedinjene Države napadnute nuklearnim oružjem. Kathryn Bigelow ne treba, valjda, posebno predstavljati jer činjenica da ima dva Oscara i pogled na “Narednika Jamesa”, dovoljni su. Tako je i ovdje Bigelow uspjela stvoriti napet film o takvoj mogućnosti a bez da je opaljen metak a kamoli nuklearna bomba. Zapravo je tek u par kadrova i vidimo. Ovdje se radi o nečemu drugom. Činjenici kako danas nuklearno naoružanje ima daleko više zemalja nego ga je imalo u vrijeme snimanja “Dr. Strangelova”. Pa i napadač iz filma je Sjeverna Koreja, odnosno najvjerojatnije jest, jer je to i prva zastrašujuća činjenica na koju film podsjeća, nećete odmah znati tko vas je napao. Drugo je što znače prekidi kanala komunikacije između zemalja s atomskim oružjem, a to je upravo slučaj danas. I treće je da zapravo protiv takvog naoružanja obrane zapravo niti nemamo, više se puta ponavlja u filmu kako je efikasnost protunuklearne obrane, a SAD zasigurno imaju najbolju, nekih 61 posto, znači kao da bacate novčić. Cijela je situacija prikazana kroz nekoliko likova, ministra obrane čija je kći upravo u Chicagu koji će biti pogođen prvi jer je obrana zakazala, načelnika STRATCOM-a, strateške komande Sjedinjenih Država, a onda i samog predsjednika za čiju je ulogu spretno izabran Idris Elba koji ipak neće biti i prvim tamnoputim Jamesom Bondom. No, ovdje se snalazi zaista dobro, kao i Jared Harris u ulozi ministra obrane te Tracy Letts kao načelnik. Njih se prikazuje kao osobe koje se nalaze u situaciji za koju ih se uvježbavalo, ali za koju nisu očekivali da će se ikada dogoditi i to je prikazano odlično kao što bi bilo i očekivano kada imate ovakvu redateljicu i glumce. Film je izuzetno dobro snimljen, daje se poludokumentaristički dojam potencijalne situacije od koje, očito, nikada nismo bili baš jako daleko, a koji je istodobno očekivano napet i neizvjestan. Zaista nije posve jasno kako to da određenom dijelu publike nije jasno kako su u toku dva velika rata koji mogu izroditi i još sukoba a u kojima sudjeluju nuklearne sile ili zemlje koje, barem vjerojatno, imaju atomsko oružje. Kao i prije 40 godina, i sada je ovakav film izrazito potreban, a teško bi se moglo naći nekoga boljeg od Kathryn Bigelow da ga napravi.

Ključne riječi
netflix

Kupnja