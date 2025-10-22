Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
PLJUŠTE KOMPLIMENTI

FOTO Brutalan dekolte! Kombinacija Lidije Bačić jedva zadržala njezine bujne grudi, fanovi u ekstazi

Foto: Instagram
1/22
VL
Autor
Vecernji.hr
22.10.2025.
u 15:47

Za ovu priliku pjevačica je na sebi nosila laganu jesensku jaknu, ispod nje nebesko plavu trenirku, a od garderobe najviše se istaknuo bijeli top čiji kroj naglašava Lidijin bujni dekolte

Jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica, Lidija Bačić, osim impresivnim glasom voli se pohvaliti i zavidnim stasom. Primjerice, atraktivna Splićanka svoj Instagram profil, na kojem ju prati preko 600 tisuća ljudi, često koristi kao izlog za outfite koje nosi na koncertima, a svoje obožavatelje povremeno informira i o tome što radi u slobodno vrijeme. To je slučaj s njezinom posljednjom objavom.

Na fotografijama omiljena Lile odmara uz šalicu nekog toplog napitka dok se u pozadini naziru putnički koferi. Za ovu priliku na sebi je nosila laganu jesensku jaknu, ispod nje nebesko plavu trenirku, a od garderobe najviše se istaknuo bijeli top čiji kroj naglašava Lidijin bujni dekolte. Uslijedile su tisuće lajkova u samo nekoliko sati, dok se komplimenti samo nižu: - "Koja ljepota", "Prelijepa princeza", "Najljepša si", "Dobro jutro ljepotice", "Najljepša i najzgodnija žena na Balkanu i šire" - pišu fanovi Bačić u komentarima.

Podsjetimo, Lidija je prije nekoliko dana nastupila u sklopu Oktober festa i obožavateljima je pjevala svoje poznate hitove i napravila pravu feštu. Popularna Lile i ovom prilikom je pažnju privukla svojim izazovnim stylingom. Za ovaj nastup odabrala je kožnu mini suknju, čipkasti top i kožnu jaknu. Ovom kombinacijom je privukla pažnju, ali i istaknula svoju vitku liniju. A osim na nastupima uživo, Bačić često gledamo u izazovnim izdanjima i na društvenim mrežama.

Naime, pjevačica je na svom Instagram profilu objavila novu fotografiju na kojoj pozira u elegantnom, zavodljivom izdanju, a obožavatelji su, očekivano, preplavili objavu komplimentima. Ovog puta pozirala je samo u donjem rublju, a početkom mjeseca pokazala je zašto nosi titulu 'kraljice društvenih mreža'.

FOTO Lidija Bačić ranije je izgledala drugačije! Evo koliko se zapravo promijenila
1/38

U maniri prave zvijezde, Lidija je podijelila selfie koji zrači samopouzdanjem i seksepilom, a odjevna kombinacija koju je odabrala za tu prigodu potaknula je lavinu komentara i reakcija. Fotografija, naizgled snimljena u opuštenoj atmosferi hotelske sobe, prikazuje pjevačicu u crnom kožnom topiću koji je svojim smjelim dizajnom istaknuo sve njezine atribute. Uz jednostavan, ali efektan opis "glowing" (sjajim), Lidija je jasno poručila da se osjeća bolje no ikad, a njezin izgled to nedvojbeno potvrđuje. 

Očekivano, reakcije njezinih vjernih obožavatelja nisu izostale. U samo nekoliko sati, objava je prikupila tisuće lajkova i stotine komentara koji slave njezin izgled. Fanovi su je obasuli komplimentima, a poruke poput "Bella!!!", "top you're beautiful" i brojni drugi izrazi divljenja samo su potvrda koliko je Lidija voljena i cijenjena. Komentari su bili ispunjeni epitetima koji slave njezinu ljepotu, a mnogi su istaknuli kako pjevačica izgleda bolje no ikad. Ta interakcija s publikom ključ je Lidijina uspjeha na društvenim mrežama; ona točno zna što njezini pratitelji žele vidjeti i ne boji se to im i pružiti, uvijek ostajući vjerna svom prepoznatljivom stilu.

Prepoznajete li ovu popularnu pjevačicu iz našeg susjedstva? Slavi 65. rođendan, a ovako se mijenala kroz godine
Ključne riječi
showbiz seksi dekolte pjevačica Lidija Bačić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja