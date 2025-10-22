FOTO Brutalan dekolte! Kombinacija Lidije Bačić jedva zadržala njezine bujne grudi, fanovi u ekstazi

Jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica, Lidija Bačić, osim impresivnim glasom voli se pohvaliti i zavidnim stasom. Primjerice, atraktivna Splićanka svoj Instagram profil, na kojem ju prati preko 600 tisuća ljudi, često koristi kao izlog za outfite koje nosi na koncertima, a svoje obožavatelje povremeno informira i o tome što radi u slobodno vrijeme. To je slučaj s njezinom posljednjom objavom.

Na fotografijama omiljena Lile odmara uz šalicu nekog toplog napitka dok se u pozadini naziru putnički koferi. Za ovu priliku na sebi je nosila laganu jesensku jaknu, ispod nje nebesko plavu trenirku, a od garderobe najviše se istaknuo bijeli top čiji kroj naglašava Lidijin bujni dekolte. Uslijedile su tisuće lajkova u samo nekoliko sati, dok se komplimenti samo nižu: - "Koja ljepota", "Prelijepa princeza", "Najljepša si", "Dobro jutro ljepotice", "Najljepša i najzgodnija žena na Balkanu i šire" - pišu fanovi Bačić u komentarima.

Podsjetimo, Lidija je prije nekoliko dana nastupila u sklopu Oktober festa i obožavateljima je pjevala svoje poznate hitove i napravila pravu feštu. Popularna Lile i ovom prilikom je pažnju privukla svojim izazovnim stylingom. Za ovaj nastup odabrala je kožnu mini suknju, čipkasti top i kožnu jaknu. Ovom kombinacijom je privukla pažnju, ali i istaknula svoju vitku liniju. A osim na nastupima uživo, Bačić često gledamo u izazovnim izdanjima i na društvenim mrežama.

Naime, pjevačica je na svom Instagram profilu objavila novu fotografiju na kojoj pozira u elegantnom, zavodljivom izdanju, a obožavatelji su, očekivano, preplavili objavu komplimentima. Ovog puta pozirala je samo u donjem rublju, a početkom mjeseca pokazala je zašto nosi titulu 'kraljice društvenih mreža'.

U maniri prave zvijezde, Lidija je podijelila selfie koji zrači samopouzdanjem i seksepilom, a odjevna kombinacija koju je odabrala za tu prigodu potaknula je lavinu komentara i reakcija. Fotografija, naizgled snimljena u opuštenoj atmosferi hotelske sobe, prikazuje pjevačicu u crnom kožnom topiću koji je svojim smjelim dizajnom istaknuo sve njezine atribute. Uz jednostavan, ali efektan opis "glowing" (sjajim), Lidija je jasno poručila da se osjeća bolje no ikad, a njezin izgled to nedvojbeno potvrđuje.

Očekivano, reakcije njezinih vjernih obožavatelja nisu izostale. U samo nekoliko sati, objava je prikupila tisuće lajkova i stotine komentara koji slave njezin izgled. Fanovi su je obasuli komplimentima, a poruke poput "Bella!!!", "top you're beautiful" i brojni drugi izrazi divljenja samo su potvrda koliko je Lidija voljena i cijenjena. Komentari su bili ispunjeni epitetima koji slave njezinu ljepotu, a mnogi su istaknuli kako pjevačica izgleda bolje no ikad. Ta interakcija s publikom ključ je Lidijina uspjeha na društvenim mrežama; ona točno zna što njezini pratitelji žele vidjeti i ne boji se to im i pružiti, uvijek ostajući vjerna svom prepoznatljivom stilu.