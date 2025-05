Kaos na sudu zbog kontroverznog glumca: Suočen je s optužbama za silovanje i napade

Britanski komičar, glumac i autor Russell Brand (49) pojavio se pred Prekršajnim sudom u Westminsteru u Londonu kako bi se suočio s optužbama koje ga terete za silovanje, nepristojan napad, oralno silovanje i dva slučaja seksualnog napada. Optužbe, koje je Državno tužiteljstvo (CPS) odobrilo 4. travnja 2025. nakon istrage Metropolitanske policije pokrenute u rujnu 2023., odnose se na navodne incidente koji su se dogodili između 1999. i 2005. godine i uključuju četiri različite žene. Navodi se da je Brand silovao ženu 1999. u Bournemouthu, nepristojno napao ženu 2001. u londonskom Westminsteru, oralno silovao i seksualno napao treću ženu 2004., također u Westminsteru, te seksualno napao četvrtu ženu u Westminsteru između 2004. i 2005. godine. Brand se na ovom prvom ročištu nije izjasnio o krivnji.

Dolazak Branda na sud popraćen je kaosom i velikim medijskim interesom; okružila ga je gomila fotografa dok je policija pokušavala održati red. Iz gomile se čuo povik: "Nitko nije iznad zakona, Russell Brand!". Komičar, odjeven u traperice i raskopčanu tamnu košulju te noseći sunčane naočale, ušao je u zgradu suda bez riječi. Tijekom dvanaestominutnog saslušanja u sudnici, Brand je sjedio na optuženičkoj klupi i pozorno slušao detalje optužbi koje su mu pročitane. Govorio je samo kako bi potvrdio svoje ime, datum rođenja, adresu te da razumije uvjete jamčevine.

Glavni sudac Paul Goldspring odobrio je Brandu uvjetnu jamčevinu, naloživši mu da se sljedeći put pojavi pred Središnjim kaznenim sudom u Londonu, poznatim kao "Old Bailey", 30. svibnja 2025. godine. Kao uvjet jamčevine, Brand mora obavještavati sud o svojoj adresi boravka, bilo u Ujedinjenom Kraljevstvu ili u Sjedinjenim Državama, gdje trenutno živi na Floridi. Također je obvezan prisustvovati svim budućim sudskim ročištima, a u suprotnom mu prijeti zatvorska kazna. Sudac Goldspring je, s obzirom na težinu optužbi, predmet proslijedio višem sudu.

Nakon što su optužbe podignute u travnju, Brand je na društvenim mrežama objavio video u kojem je negirao sve optužbe, tvrdeći da nikada nije sudjelovao u "aktivnostima bez pristanka". Izjavio je kako pozdravlja optužbe jer mu pružaju priliku da se brani na sudu i dokaže svoju nevinost. "Kad sam bio mlad i samac, prije nego što sam imao suprugu i obitelj, bio sam budala [...] prije nego što sam živio u svjetlu Gospodnjem. Ali ono što nikad nisam bio, bio je silovatelj", rekao je, dodajući da se zakon koristi kao "oružje" protiv njega te da je žrtva lova na vještice jer se usudio govoriti protiv mainstream medija i svjetskih "elita". Brand dosljedno poriče sve optužbe za nedolično ponašanje.

Slučaj protiv Branda ponovno je dospio u središte pozornosti u rujnu 2023. godine nakon opsežne istrage i dokumentarca emitiranog na Channel 4 u emisiji Dispatches, te objavljenog u novinama The Times i Sunday Times. U toj istrazi, pet žena, od kojih četiri anonimno, iznijelo je teške optužbe za silovanje, seksualne napade i emocionalno zlostavljanje protiv Branda, a navodni incidenti dogodili su se između 2006. i 2013., tijekom vrhunca njegove slave dok je radio za BBC, Channel 4 i glumio u holivudskim filmovima. Jedna od žena tvrdila je da je bila maloljetna, imala je 16 godina, kada je započela vezu s tada 30-godišnjim Brandom. Metropolitanska policija je nakon emitiranja dokumentarca zaprimila "brojne prijave o seksualnim prijestupima" vezanim uz Branda i pokrenula službenu istragu, koja je rezultirala sadašnjim optužbama za ranije navodne incidente (1999.-2005.). Detektiv nadzornik Andy Furphy iz Metropolitanske policije izjavio je da žene koje su podnijele prijave i dalje dobivaju podršku specijaliziranih službenika te je pozvao sve koji imaju informacije ili su pogođeni ovim slučajem da se jave policiji.

Razotkrivanje optužbi 2023. godine imalo je trenutne posljedice za Brandovu karijeru. Njegova agencija Tavistock Wood raskinula je suradnju s njim, navodeći da su bili "užasno obmanuti". Izdavač Bluebird pauzirao je sve buduće projekte s Brandom, a dobrotvorna organizacija za žene Trevi prekinula je veze s njim. Njegova nacionalna turneja je odgođena, a YouTube kanal, s preko šest milijuna pretplatnika, demonetiziran je. Korporacije poput BBC-ja i Channel 4 pokrenule su interne istrage o njegovom ponašanju dok je radio za njih. Banijay UK, produkcijska kuća koja je preuzela Endemol (producente emisije Big Brother), priznala je da pritužbe na Brandovo ponašanje tijekom rada na emisijama 2004. i 2005. "nisu bile pravilno eskalirane niti adekvatno adresirane". BBC-jeva revizija zaključila je da su se neki zaposlenici "osjećali nesposobnima iznijeti" zabrinutost zbog Brandovog ponašanja dok je vodio emisiju na Radiju 2 između 2006. i 2008., prije nego što je otpušten zbog zloglasnog "Sachsgate" incidenta.

Russell Brand, poznat po svom nesputanom i provokativnom stilu stand-up komedije, započeo je karijeru na MTV-ju, stekao slavu vodeći emisiju Big Brother's Big Mouth, a kasnije i vlastitu emisiju na BBC Radiju 2. Ostvario je i holivudsku karijeru ulogama u filmovima poput "Forgetting Sarah Marshall" i "Get Him to the Greek", a kratko je bio u braku s pjevačicom Katy Perry. Posljednjih godina povukao se iz mainstream medija, fokusirajući se na online platforme gdje objavljuje sadržaj koji miješa wellness, teorije zavjere i duhovnost. Nedavno se deklarirao kao kršćanin, krstivši se u rijeci Temzi 2024. godine. Preselio se u SAD, tvrdeći da ga britanske vlasti "napadu" i "ušutkavaju", te je postao otvoreni pristaša bivšeg, a sada i trenutnog američkog predsjednika Donalda Trumpa.

