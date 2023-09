Kandidatkinja koja je ispala u potpunom šoku: Jedina nije iskoristila pomoć s galerije, pa zabrljala tanjur

Nove nominacije u MasterChefu izazvale su suze kod nekoliko kandidata, a najviše je ipak plakala Asmira. „Najviše me brine to što Asmira plače. Pokušavam joj objasniti da je to samo igra“, komentirala je Antonia. Članovi tima Asmiru su prilikom nominacija prozvali na odgovornost, kao i Antoniu koja joj je bila suchefica. No, glasovi su otišli i Meri, Maji i Lari, pa su se i one našle u stres testu.

„Čim sam vidjela menu, nisam bila zadovoljna, znala sam da to nije dostojno ovog dijela natjecanja“, komentirala je Lara koja je Asmiri spočitala jednostavnost jela u gastroduelu. Meri je otkrila da je nominirala Maju i Antoniu jer nisu bile iskrene. „Nisam ljuta, samo sam nabrijana za dalje. I ona je u stres testu i svi smo u istoj kaši“, komentirala je Maja te Merine riječi.

Kad je nakon nominacija došlo vrijeme za stres test, Stjepan im je poručio: „Pokažite nam da zaslužujete ostati u MasterChef kuhinji“. Petar koji je sve gledao s galerije, opet je imao priliku spasiti nekoga od nominiranih pomoću svoje zlatne kartice, ali je to odbio. „Ja bih barem pitao koji je uvjet“, komentirao je Manuel.

VEZANI ČLANCI:

Jelo koje su morali replicirati pripremila su sva trojica članova žirija i nazvali ga 'Srdela', a sadržavalo je svega tri komponente. No, bilo je potrebno balansirati okuse. „To je kombinacija pečenja i kuhanja. Srdele su punjene suhim grožđicama da dobijemo slatkoću. Ispod je salata od boba i krumpira, a uz to ide i umak“, objasnio im je Stjepan. Dok su svi odlučili koristiti priliku da imaju pomagače s galerije, Maja je tu mogućnost odbila. „Apsurdno mi je, jer oni nemaju uvid u recept. Ne treba mi pomagač za to“, kaže Maja.

No, na njenom završnom tanjuru nije bilo umaka jer joj je priprema te komponente pošla po zlu. „Drago mi je da sam bila sama. Nije mi falio pomoćnik, dok se nije dogodila katastrofa“, rekla je žiriju unatoč svemu.

GALERIJA Gledali ste seriju 'Naša mala klinika'? Evo kako su glumci izgledali na snimanju prije 18 godina

Nakon što je žiri probao jela, priopćio im je da su najbliži okusi originalu bili na Merinom tanjuru. „Ugodno si nas iznenadila“, rekao joj je Melkior kad je vidio da je i ona iznenađena.

Iako joj je tanjur bio lijep i uredan, Maja nije uspjela nadmašiti ostale kolegice u stres testu. Nije dovoljno očistila srdele od ljuskica te je napravila najviše grešaka na tanjuru. „Nisam to očekivala i bila sam u šoku. Nije problem ispasti, problem je ispasti dok se nisi iskazao“, rekla je Maja. „Imaš potencijala, ali danas nije tvoj dan“, rekao joj je njezin mentor Stjepan za kraj.

Koji sve izazovi očekuju ostale kandidate u MasterChefu ne propustite doznati u novim epizodama.

VIDEO Ava Karabatić: 'Bila sam dva mjeseca na odvikavanju, nije bilo lako, a sad sam sretna žena'