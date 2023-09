Mate Bulić o teškom razdoblju: 'Spasili su me Bog, molitva i moja žena'

Pjevač Mate Bulić mjesecima se borio s korona virusom, a potom su uslijedili mjeseci oporavka u bolnici, a zatim i na kućnoj njezi. Pjevač se odlično oporavio i već neko vrijeme održava nastupe, a sada je otkrio još neke detalje o toj situaciji.

- Da, bio sam i u ovakvoj i u onakvoj komi. Onda tri mjeseca rehabilitacije, pa kućna njega, bilo je zeznuto. Kada je zdravlje u krizi, onda vam više ništa nije bitno, ni karijera ni bilo što. Pomirio sam se sa sudbinom i tako krenuo dalje i došao do današnjeg dana gdje sam hvala Bogu živ i zdrav. Dobro sam sada, odradim koncert bez problema, onako kao što sam nekada to radio - rekao je Bulić za Story i nastavio:

- Spasili su me Bog, molitva i moja žena. Hvala obitelji, prijateljima, kumovima koji su svi zajedno molili i podržavali me tako da danas mogu biti tu s vama. Ja sve njih žalim zato što su dali toliku žrtvu, snagu, energiju i emociju u sve to. Bdjeli su nad mnom, tako da hvala im svima.

Dodao je i da snima novu pjesmu, a fanove će obradovati i činjenica da planira uskoro objaviti i novi album.

- Upravo sam izašao iz studija. Snimam novu pjesmu s Tarapana bendom, to mi je druga pjesma ove godine. Početkom sljedeće godine planiram još jednu pjesmu snimiti pa sve obuhvatiti u jedan album kada dođe vrijeme za to. Mislim da je najpametnije tako raditi - zaključio je Bulić.

