Drago Celizić izgubio spor oko nasljedstva u Puli, dužan je 280 tisuća eura

Poznati HTV-ov voditelj Drago Celizić izgubio je sudski spor oko kuće u Puli, koji je započeo još 2008. godine. Podsjetimo, Celizić je 2007. godine potpisao ugovor o doživotnom uzdržavanju s Milkom Vukelić iz Pule.

Nepuna tri mjeseca nakon toga Milka je preminula. Tada se Drago počeo voditi kao vlasnik nekretnine u Puli, koju je naslijedio na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju. Nekretnina u pulskom naselju Dolinka kuća je od 178 kvadrata sa dvorištem od 453 kvadrata. Uz nekretninu, Milka je na svojim računima nakon smrti ostavila i 500 tisuća eura. Iako je sve pripalo Celiziću, nećakinja pokojne Milke, Marija Askar, podigla je tužbu protiv voditelja. Ona pak tvrdi da Milka u trenutku potpisivanja ugovora 'nije bila prisebna i sposobna za rasuđivanje zbog izrazito lošeg zdravstvenog stanja'. Također, u tužbi tvrdi kako njezina tetka nije mogla razumjeti značaj i pravne posljedice ugovora.

- Žalba tuženika je odbijena kao neosnovana i potvrđena je u cijelosti prvostupanjska presuda i svi navodi iz obrazloženja prvostupanjske presude. On može sad podnijeti prijedlog sudu za dopuštenjem revizije, pri čemu bi morao ukazati na to da je u tim presudama neko važno pitanje utvrđeno na drugačiji način. Ali ništa novoga se nije događalo u tim spisama da bi zahtijevalo provjeru i kontrolu Vrhovnog suda. Bio sam uvjeren od prvog dana da ću slučaj dobiti jer je sve bilo odmah jasno - rekao je za 24 sata Radivoj Mačešić-Biscuoli, odvjetnik nećakinje pokojne Milke.

Dodao je i kako mu je drago što je njegova stranka Marija preživjela godine suđenja.

- Moja stranka je zadovoljna presudom. Tuženik može zatražiti prijedlog revizije i uvjeriti sud da postoje za to razlozi, ali mislim da od toga neće biti ništa. Najavio je da će se boriti do kraja, ali ne znam što to znači. Jer presuda je sad pravomoćna. Nikad nije mojoj stranki isplatio ni 'lipe', a dužan je oko 280.000 eura parničnih troškova. Siguran sam da trošak mojoj stranci neće nadoknaditi i da ću morati nekako ići u naplatu tog troška. Još pola milijuna eura od pokojne Milke je na računima banaka i zablokirano je privremenom mjerom od prvoga dana. To stoji na računima i čeka okončanje ostavinskog postupka, rekao je odvjetnik.

Drago Celizić je ostao zatečen. Kazao je da ne zna ništa o presudi.

- Nije mi odvjetnik ništa javio, ali ako je zaista tako, to je strašno. Stvarno mi je već muka od svega. Naravno da ćemo se žaliti - rekao je Celizić i potvrdio da je ove godine bio u kući te da je sve bilo normalno.

