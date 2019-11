Kandidat 'Ženim sina' o odnosu s Nušom: 'Žao mi je što ja nisam bio 'Gospodin Savršeni'

Nuša Rojs iz ''Gospodina Savršenog'' ovih dana boravi u Zagrebu. Slovenska pjevačica snimljena je tijekom druženja s kandidatom showa ''Ženim sina" Matejem Mlađenovićem u jednom zagrebačkom kafiću, a koji je bio razlog susreta te koja je priroda njihova odnosa do sada nije bilo poznato. S obzirom na Nušinu propalu romansu s Mijom Matićem, bilo je i onih koji su pomislili da je riječ o novoj ljubavi, no to je sada Mlađenović demantirao.

– Istina je da je Nuša došla u Zagreb, ali povod našeg druženja bio je isključivo poslovne prirode. Naime, Nuša i ja pripremamo zajednički duet te smo stoga zajedno proveli dan u studiju mog glazbenog producenta Tome Bačurina – Lime. Ono što vam za sada možemo otkriti jest da se radi o pjesmi ljubavne tematike i da smo u fazi planiranja i pripreme snimanja spota – otkrio je mladi glazbenik koji nije krio komplimente na račun zgodne Slovenke.

– Moram priznati da me Nuša oduševila svojim glasom, ali i svojom osobnošću pa mi je iskreno malo i žao da ja nisam bio RTL-ov "Gospodin savršeni". Tako da smo Nuša i ja za sada u prijateljskom i poslovnom odnosu, a hoće li se tu izroditi nešto više, ne znam... nije isključeno – kroz smijeh zaključuje Matej.



