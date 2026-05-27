Penélope Cruz o hororu na setu: 'Liječnici su sumnjali na aneurizmu, mislila sam da ću umrijeti'

Na Filmskom festivalu u Cannesu, gdje se zvijezde obično prisjećaju glamuroznih anegdota, Penélope Cruz podijelila je priču koja je daleko od holivudskog sjaja. Na konferenciji za novinare povodom filma "Crna kugla" (La Bola Negra), 52-godišnja glumica otkrila je da je tijekom produkcije primila vijest koja ju je ostavila u potpunom šoku. Pripremala se za snimanje zahtjevne noćne scene u kojoj njezin lik, kabaretska pjevačica, nastupa za vojnike, a taj je trenutak trebao biti vrhunac njezine izvedbe. No, umjesto fokusa na ulogu, suočila se s mogućnošću smrtonosne dijagnoze. "Taman kad smo trebali izaći na set, stavljala sam periku, i tada su mi rekli: 'Oh, izgleda da imate aneurizmu mozga'", prisjetila se Cruz pred okupljenim novinarima. Reakcija je bila instinktivna i zastrašujuća. "Mislila sam da ću umrijeti. To je bilo nešto potpuno nadrealno u mom životu", priznala je glumica, opisujući vrtlog misli koji ju je obuzeo u garderobi, nekoliko minuta prije nego što je trebala stati pred kamere.

Ovo potresno otkriće uslijedilo je samo dan nakon što je film, koji se natječe za prestižnu Zlatnu palmu, doživio premijeru za pamćenje u Grand Théâtre Lumière. Nakon projekcije, publika je redateljski dvojac poznat kao Los Javis i glumačku ekipu nagradila gromoglasnim, čak 16-minutnim ovacijama. Za Cruz, taj je trenutak bio ispunjen dubokim emocijama, koje su bile pojačane sjećanjem na privatnu dramu koju je proživljavala tijekom snimanja. Prijem filma opisala je kao "jedan od najjačih, najmoćnijih trenutaka koje sam ikada doživjela na festivalu". Kontrast između privatnog straha i javnog trijumfa dao je cijelom iskustvu u Cannesu dodatnu težinu, pretvarajući festivalsko slavlje u osobnu pobjedu nad neizvjesnošću i strahom koji su je pratili mjesecima. Njezina priča postala je tako svjedočanstvo o otpornosti i snazi koju umjetnici često pronalaze u najtežim životnim okolnostima, pretvarajući bol u umjetničku inspiraciju.

FOTO Antea Mršić nova je Miss Universe Hrvatske

Unatoč strahu koji ju je paralizirao, Cruz je pokazala nevjerojatnu profesionalnost. U razgovoru s liječnikom koji joj je priopćio vijest, njezino prvo pitanje nije bilo o liječenju, već o poslu. Pitala ga je smije li nastaviti s fizički zahtjevnim scenama koje su uključivale pjevanje i ples. Nakon što je dobila liječničko odobrenje da može nastaviti sa snimanjem do daljnjih pretraga, odlučila je dovršiti scenu, ne govoreći redateljima Javieru Calvu i Javieru Ambrossiju što se događa sve do sljedećeg dana. Kasnije se, na njezino ogromno olakšanje, ispostavilo da je dijagnoza bila lažna uzbuna. No, to iskustvo duboko ju je promijenilo. "Pomislila sam: 'Ovo je potpuno čudo. Moram to imati u sebi, moram nastaviti'", izjavila je. Cijeli je događaj, kako kaže, utjecao na njezino razumijevanje lika i širih tema filma. "Zajedno prolazite kroz ovakve stvari i, unatoč svim poteškoćama, možete ići naprijed u životu", zaključila je, zahvalivši produkcijskom timu na iznimnoj podršci koju su joj pružili tijekom tog teškog razdoblja.

Film "Crna kugla" opisan je kao epska queer drama inspirirana nedovršenim fragmentom legendarnog španjolskog pjesnika Federica Garcíje Lorce. Radnja se proteže kroz 85 godina španjolske povijesti, prateći isprepletene živote i sudbine trojice homoseksualaca u različitim vremenskim razdobljima. Redateljski dvojac Los Javis, koji je stekao međunarodnu slavu serijama "Veneno" i "La Mesías", ovim filmom debitira u glavnoj konkurenciji festivala u Cannesu. Uz Cruz, u filmu glumi impresivna postava koja uključuje legendarnu Glenn Close, glazbenika Guitarricadelafuentea, Miguela Bernardeaua, Lolu Dueñas i Carlosa Gonzáleza. Kako prenosi Variety, redatelji su izjavili da su filmom željeli dati glas onima koji ga nisu imali. "Moramo se sjećati za sutra. Zato pričamo ovu priču, jer želimo govoriti o onima koji nisu mogli voljeti, koji nisu mogli postojati, koji su morali šutjeti i bili su ubijeni", poručili su.

Iskrenost s kojom je Penélope Cruz progovorila o strahu od aneurizme nije iznenađenje za one koji prate njezin rad i javno djelovanje. Glumica je godinama poznata kao glasna zagovornica otvorenog razgovora o zdravstvenim problemima, posebice onima koji pogađaju žene i koji su još uvijek obavijeni velom stigme i tišine. U prošlosti je bez ustručavanja govorila o borbi s postporođajnom depresijom i izazovima menopauze, pozivajući društvo da s više poštovanja i razumijevanja pristupa tim temama. "Hormoni vladaju svijetom. Postoje razdoblja u životu žene koja se moraju priznati, razumjeti i nazvati pravim imenom", izjavila je jednom prilikom. Smatra da oko ženskog tijela postoji previše tabua, što je, prema njezinim riječima, jednako velikom nedostatku poštovanja. "Riječi poput 'menstruacija', 'postporođajna depresija', 'menopauza' - čak i danas, kada ih spomenete za večerom, svi postanu nervozni", istaknula je, naglašavajući nelagodu koja se javlja čak i u mješovitim društvima.

Njezina najteža bitka bila je ona s postporođajnom depresijom, kroz koju je prolazila uz veliku podršku supruga, glumca Javiera Bardema, s kojim ima dvoje djece, sina Lea i kćer Lunu. Bardem je u jednom intervjuu iskreno progovorio o tom teškom razdoblju, opisujući kako se osjećao kao partner koji je mogao samo promatrati njezinu borbu. "Depresija koja je uslijedila bila je teška. Nije mogla govoriti o tome, bilo je to nešto posve novo za nju", prisjetio se. Dodao je kako se u početku borila s time da potraži pomoć ili čak podijeli svoje osjećaje s njim, pitajući se je li u redu osjećati se tako kada se od nje očekivalo da osjeća potpunu sreću.

Maja Šuput i Šime Elez više nisu zajedno: 'Već neko vrijeme svatko živi svoju realnost' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*dijelom uz AI