Vodio je sretan život sa ženom koju voli, a onda dobio neočekivan poziv: Nova serija uskoro na Novoj TV!

Na Novu TV uskoro stiže nova turska dramska serija „Nasljednik“, emotivna i napeta priča o ljubavi, obiteljskim zavjetima, tradiciji i sudbini od koje je nemoguće pobjeći. Smještena između modernog života i strogih pravila obiteljskog nasljeđa, serija donosi snažne emocije, velike tajne i odnose koji će promijeniti živote mnogih.

U središtu priče nalazi se Serhat Yelduran, kojeg utjelovljuje popularni turski glumac İlhan Şen. Serhat je uspješan neurokirurg koji je život izgradio daleko od rodnog kraja i tradicionalnih vrijednosti svoje moćne obitelji. Iako planira otići iz zemlje i započeti novi život, iznenadni poziv vraća ga u Urfu, gdje ga čekaju obiteljske obveze, neriješeni odnosi i obećanje dano prije mnogo godina. Vodio je sretan život s onom koju voli, ali zbog smrti oca, vraća se tamo gdje će krvnu osvetu zaustaviti samo ako se oženi drugom. Dok stare tajne izlaze na vidjelo, bit će rastrgan između ljubavi i dužnosti.

Istovremeno upoznajemo Melek (Aybüke Pusat), mladu umjetnicu koju godinama progone neobični snovi i osjećaj da je povezana s nečim što ne može objasniti. Susret sa Serhatom potpuno će promijeniti njezin život, a između njih će se razviti snažna ljubavna priča koja prkosi svim pravilima i očekivanjima. No Yıldız, koju tumači Biran Damla Yılmaz, naizgled krhka, ali iznimno ambiciozna i odlučna, godinama sanja o slobodi, obrazovanju i drugačijem životu. Za nju brak sa Serhatom nije samo pitanje tradicije, već prilika da napokon preuzme kontrolu nad vlastitom sudbinom.

Uz glavne glumce, u seriji su i Sinan Karaman, Mert Doğan, Veda Yurtsever İpek, Birgül Ulusoy i İnanç Koçak, koji svojim ulogama dodatno donose slojevitu priču o moći, obitelji, ljubavi i sukobima između prošlosti i budućnosti. Prepuna dramatičnih obrata, snažnih emocija i neočekivanih odluka, „Nasljednik“ donosi priču o tome koliko daleko ljudi mogu otići zbog ljubavi, obitelji i osjećaja pripadnosti. Seriju „Nasljednik“ uskoro gledajte na Novoj TV!