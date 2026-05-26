Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 237
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NASLJEDNIK

Vodio je sretan život sa ženom koju voli, a onda dobio neočekivan poziv: Nova serija uskoro na Novoj TV!

Foto: Nova TV
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
26.05.2026.
u 23:30

U središtu priče nalazi se Serhat Yelduran, kojeg utjelovljuje popularni turski glumac İlhan Şen. Serhat je uspješan neurokirurg koji je život izgradio daleko od rodnog kraja i tradicionalnih vrijednosti svoje moćne obitelji. Iako planira otići iz zemlje i započeti novi život, iznenadni poziv vraća ga u Urfu, gdje ga čekaju obiteljske obveze, neriješeni odnosi i obećanje dano prije mnogo godina

Na Novu TV uskoro stiže nova turska dramska serija „Nasljednik“, emotivna i napeta priča o ljubavi, obiteljskim zavjetima, tradiciji i sudbini od koje je nemoguće pobjeći. Smještena između modernog života i strogih pravila obiteljskog nasljeđa, serija donosi snažne emocije, velike tajne i odnose koji će promijeniti živote mnogih.

U središtu priče nalazi se Serhat Yelduran, kojeg utjelovljuje popularni turski glumac İlhan Şen. Serhat je uspješan neurokirurg koji je život izgradio daleko od rodnog kraja i tradicionalnih vrijednosti svoje moćne obitelji. Iako planira otići iz zemlje i započeti novi život, iznenadni poziv vraća ga u Urfu, gdje ga čekaju obiteljske obveze, neriješeni odnosi i obećanje dano prije mnogo godina. Vodio je sretan život s onom koju voli, ali zbog smrti oca, vraća se tamo gdje će krvnu osvetu zaustaviti samo ako se oženi drugom. Dok stare tajne izlaze na vidjelo, bit će rastrgan između ljubavi i dužnosti.

FOTO Naš poznati par zajedno je 25 godina: Prekinuli su nakon pet mjeseci, on se oženi drugom ali ljubavi su dali novu šansu
1/17

Istovremeno upoznajemo Melek (Aybüke Pusat), mladu umjetnicu koju godinama progone neobični snovi i osjećaj da je povezana s nečim što ne može objasniti. Susret sa Serhatom potpuno će promijeniti njezin život, a između njih će se razviti snažna ljubavna priča koja prkosi svim pravilima i očekivanjima. No Yıldız, koju tumači Biran Damla Yılmaz, naizgled krhka, ali iznimno ambiciozna i odlučna, godinama sanja o slobodi, obrazovanju i drugačijem životu. Za nju brak sa Serhatom nije samo pitanje tradicije, već prilika da napokon preuzme kontrolu nad vlastitom sudbinom.

Uz glavne glumce, u seriji su i Sinan Karaman, Mert Doğan, Veda Yurtsever İpek, Birgül Ulusoy i İnanç Koçak, koji svojim ulogama dodatno donose slojevitu priču o moći, obitelji, ljubavi i sukobima između prošlosti i budućnosti. Prepuna dramatičnih obrata, snažnih emocija i neočekivanih odluka, „Nasljednik“ donosi priču o tome koliko daleko ljudi mogu otići zbog ljubavi, obitelji i osjećaja pripadnosti. Seriju „Nasljednik“ uskoro gledajte na Novoj TV!

Maja Šuput i Šime Elez više nisu zajedno: 'Već neko vrijeme svatko živi svoju realnost'
Ključne riječi
nasljednik turska serija Nova TV TV televizija serija showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Klapa Rišpet
Video sadržaj
Jel me voliš ka ja tebe

Rišpet objavio novi singl za dugo, toplo ljeto, reakcije publike već stižu

“Želja nam je bila da u nadolazećim toplim danima koji dolaze, našoj vjernoj publici ponudimo veselu, opuštenu, dinamičnu i ‘prpošnu’ pjesmu uz koju će moći, ne samo zapjevati i zaplesati, već i malo razmisliti o svojoj voljenoj osobi. Vjerujemo da smo uradili dobar posao, te da će mnogi guštati u zvucima našeg novog singla ''Jel me voliš ka ja tebe'', izjavio je Pero Kozomara

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!