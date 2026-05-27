Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ISPAD NA GALA VEČERI

VIDEO Sharon Stone izgubila živce i vikala na goste: 'Spustite je*ene mobitele'

The 79th Cannes Film Festival - Screening of the film "Fjord" in competition - Red Carpet Arrivals
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
27.05.2026.
u 00:15

Dok su se zbunjeni gosti, neki u strahu, okretali jedni prema drugima, vani je počela padati kiša

Hollywoodska ikona Sharon Stone bila je počasna gošća na gala večeri "Better World Funda" u Cannesu, gdje je održala govor o kojem danas svi pričaju. Iako je od samog početka djelovala nervozno, Stone je svoje izlaganje započela mirno. - Nikad prije nije bilo važnije da ovo radimo, da štitimo žene i djecu na globalnoj razini - poručila je. Naglasila je kako se svijet sastoji od žena i njihove djece, a muškarcima u dvorani poručila da je poštovanje prema ženama odraz poštovanja prema samima sebi.

Glumica je ubrzo večer pretvorila u improviziranu terapiju. Prvo je zatražila od svih da stave ruku na trbuh i pogledaju osobu pokraj sebe. - U jednom trenutku svog života bili su malo, bespomoćno, nevino dijete. A u nekom trenutku u njihovom životu... netko ih je za..bao. Netko ih je povrijedio - poentirala je Stone, koja je zatim pozvala goste da si međusobno izraze suosjećanje.

@varietymagazine #SharonStone told #Cannes ♬ original sound - Variety

Međutim, Stone nije bila zadovoljna reakcijom dijela gostiju koji su je ignorirali i nastavili koristiti pametne telefone. Tada je potpuno izgubila strpljenje. - Spustite te j...ne mobitele! Ozbiljno mislim. Stavite te proklete mobitele na stol! - povisila je ton, a zatim se počela izravno obraćati pojedincima, vičući: - Spustite ih. Spusti to - poručila je. Iako su iznenađeni gosti poslušali, njezina se tirada nastavila jednakim intenzitetom.

Slavna glumica o djedu zlostavljaču: Izvukla sam se prije nego što je postao izrazito seksualno nasilan
The 79th Cannes Film Festival - Screening of the film "Fjord" in competition - Red Carpet Arrivals
1/8

Vrhunac nelagode uslijedio je kad je počela pokazivati na konkretne ljude. - Prestanite jesti! Okrenite se tom čovjeku tamo i zagrlite ga. Ti, da, ti u bijelom, okreni se njemu, reci mu da ga voliš - naređivala je. Dok su se zbunjeni gosti, neki u strahu, okretali jedni prema drugima, vani je počela padati kiša. Bizarna večer završila je jednako kaotično - nedugo nakon što je sišla s pozornice, konobaru je ispao snop tanjura uz tresak, a operna pjevačica pjevala je pred dvoranom koja ju je potpuno ignorirala.

Tko je Dara, bugarska pobjednica Eurovizije? Obožava meditaciju i bila je mentorica u ovom popularnom showu

*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Sharon Stone glumica Hollywood showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
NASLJEDNIK

Vodio je sretan život sa ženom koju voli, a onda dobio neočekivan poziv: Nova serija uskoro na Novoj TV!

U središtu priče nalazi se Serhat Yelduran, kojeg utjelovljuje popularni turski glumac İlhan Şen. Serhat je uspješan neurokirurg koji je život izgradio daleko od rodnog kraja i tradicionalnih vrijednosti svoje moćne obitelji. Iako planira otići iz zemlje i započeti novi život, iznenadni poziv vraća ga u Urfu, gdje ga čekaju obiteljske obveze, neriješeni odnosi i obećanje dano prije mnogo godina

Klapa Rišpet
Video sadržaj
Jel me voliš ka ja tebe

Rišpet objavio novi singl za dugo, toplo ljeto, reakcije publike već stižu

“Želja nam je bila da u nadolazećim toplim danima koji dolaze, našoj vjernoj publici ponudimo veselu, opuštenu, dinamičnu i ‘prpošnu’ pjesmu uz koju će moći, ne samo zapjevati i zaplesati, već i malo razmisliti o svojoj voljenoj osobi. Vjerujemo da smo uradili dobar posao, te da će mnogi guštati u zvucima našeg novog singla ''Jel me voliš ka ja tebe'', izjavio je Pero Kozomara

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!