VIDEO Sharon Stone izgubila živce i vikala na goste: 'Spustite je*ene mobitele'

Hollywoodska ikona Sharon Stone bila je počasna gošća na gala večeri "Better World Funda" u Cannesu, gdje je održala govor o kojem danas svi pričaju. Iako je od samog početka djelovala nervozno, Stone je svoje izlaganje započela mirno. - Nikad prije nije bilo važnije da ovo radimo, da štitimo žene i djecu na globalnoj razini - poručila je. Naglasila je kako se svijet sastoji od žena i njihove djece, a muškarcima u dvorani poručila da je poštovanje prema ženama odraz poštovanja prema samima sebi.

Glumica je ubrzo večer pretvorila u improviziranu terapiju. Prvo je zatražila od svih da stave ruku na trbuh i pogledaju osobu pokraj sebe. - U jednom trenutku svog života bili su malo, bespomoćno, nevino dijete. A u nekom trenutku u njihovom životu... netko ih je za..bao. Netko ih je povrijedio - poentirala je Stone, koja je zatim pozvala goste da si međusobno izraze suosjećanje.

Međutim, Stone nije bila zadovoljna reakcijom dijela gostiju koji su je ignorirali i nastavili koristiti pametne telefone. Tada je potpuno izgubila strpljenje. - Spustite te j...ne mobitele! Ozbiljno mislim. Stavite te proklete mobitele na stol! - povisila je ton, a zatim se počela izravno obraćati pojedincima, vičući: - Spustite ih. Spusti to - poručila je. Iako su iznenađeni gosti poslušali, njezina se tirada nastavila jednakim intenzitetom.

Vrhunac nelagode uslijedio je kad je počela pokazivati na konkretne ljude. - Prestanite jesti! Okrenite se tom čovjeku tamo i zagrlite ga. Ti, da, ti u bijelom, okreni se njemu, reci mu da ga voliš - naređivala je. Dok su se zbunjeni gosti, neki u strahu, okretali jedni prema drugima, vani je počela padati kiša. Bizarna večer završila je jednako kaotično - nedugo nakon što je sišla s pozornice, konobaru je ispao snop tanjura uz tresak, a operna pjevačica pjevala je pred dvoranom koja ju je potpuno ignorirala.

