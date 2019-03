'Kada sam snimio duet s Tošom bilo je i onih koji su me napali jer pjevam s pravoslavcem'

Tony Cetinski odličnim je koncertom sinoć u zagrebačkom kazalištu Luda kuća najavio veliki glazbeni događaj, regionalnu turneju pod nazivom #samoljubav! Koncert je priredio za tristotinjak najvećih fanova i novinara, a tijekom više od dva sata programa podsjetio je na svoje najveće hitove, a na repertoaru su se našle i pjesme koje nije odavno izvodio.

- Mislio sam da ne priliči baš čovjeku od 50 godina sa sijedom bradom da pjeva "Sve je s tobom napokon na mjestu", no publika je tražila da na repertoar uvrstim i stare pjesme. A moram priznati i da mi se sve poklopilo u životu otkad sam upoznao suprugu Dubravku - otkrio je fanovima Cetinski i dodao da se i u njegovom slučaju potvrdilo kako ljubav dođe onda kad se prestaneš nadati.

- Ponekad se osjećam kao Mišo Kovač. Samo dignem ruke i pustim publiku da pjeva. To sam najbolje osjetio lani na koncertu na šibenskoj Tvrđavi svetog Mihovila. I ono šo je najbolje je da svi pjevaju fenomenalno - kazao je Cetinski.

Tony je sinoć bio zaista opušten, zabavan, i s odličnim bendom. Pokazao je i svoju humanu stranu, budući da se radilo o humanitarnom koncertu na kojem su se prikupljala sredstva za pomoć obitelji Mujkanović Krmelić. Predstavio je i goste - mlade snage Hit Recordsa Juru Brkljaču, Marka Kutlića i Davida Temelkova, ali se i prisjetio pokojnih prijatelja s kojima je snimio duete - Olivera Dragojevića i Tošu Proeskog.

- Toše je bio veliki čovjek, dobra i poštena osoba koju su mnogi voljeli. No, bilo je i onih koji nisu. Kada smo snimili duet "Lagala nas mala", zvao me jedan gospodin iz udruge koja bi trebala braniti prava glazbenika i pitao me zašto sam snimio intervju s Makedoncem, pravoslavcem, a ne s nekim Hrvatom. Mislio sam da se šali, ali nažalost nije se šalio. rekao sam mu da živimo u 21. stoljeću i da to nije moj svijet - ispričao je Tony.

Tonyjeva turneja kreće ovog vikenda koncertima u Zenici i Sarajevu. Nastupat će na najvećim dvoranama i tvrđavama diljem regije, a najavio je i kako će u zagrebačku Arenu doći iduće godine.