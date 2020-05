Jovan se pohvalio novom fotografijom, u komentarima mu se javila i Paulina

Jedna fotografija na Facebooku otkrila je da su Jovan Karapandža i Paulina Popović, bivši ljubavnici iz showa 'Ljubav je na selu', i dalje u dobrim odnosima. Naime, Jovan je jedva dočekao izaći iz karantene i popiti kavu u omiljenom kafiću, a jedan takav izlazak zabilježio je i fotografijom na kojoj pozira s ocem. U komentarima mu se javila Paulina Popović, s kojom je imao aferu tijekom desete sezone. "Tatin sin", napisala je Paulina, prenosi RTL.

Podsjetimo, između Jovana i Pauline zaiskrilo je već pri prvom susretu pa su tako nježnosti počeli izmjenjivati već tijekom prvog susreta. Par se ljubio u bazenu, a nakon toga proveli su i noć zajedno, no Jovan je na kraju odlučio da Siščanku ipak neće povesti na svoju farmu.

- Malo smo se ljubili, ali nije došlo do sobe. Dogovorili smo se da nije to za pred ljudima. Nismo se vidjeli, ali smo se čuli. Ako ćemo se jednog dana ponovno vidjeti, opet ću ga ljubiti. Ja bih uvijek to ponovila s njim. Kad god bih ga vidjela, bila bih s njim. Ali ne za brak, naravno, nego ovako, kako on kaže, kreš varijanta - kazala je tada Paulina koju Jovanova odbijenica nije obeshrabrila pa je ljubav kasnije pokušala pronaći i na imanju kod Željka Bilića.

Unatoč tome s Jovanom se ponovno susrela na zabavi povodom kraja sezone na kojoj su među njima ponovno frcale iskre. Jovan je kasnije za RTL.HR rekao da su on i Paulina ostali prijatelji i da je među njima vrlo jaka kemija.

Foto: Facebook

"Ono između mene i Pauline se dogodilo samo do sebe, spontano. I da se ponovno sretnemo, opet bi se dogodilo, sve bih ponovio", rekao je tada Jovan.