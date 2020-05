Maja Šuput provocira! Objavila fotku na kojoj je potpuno gola

Pjevačica Maja Šuput još uvijek ne može zabavljati obožavatelje na koncertima, ali to ju ne sprječava da im pokuša malo veselja u živote donijeti objavama na društvenim mrežama.

Maja je tako poprilično aktivna na Instagramu i često objavljuje što u nekom trenutku radi, a sada se malo ohrabrila pa objavila provokativniju fotku.

Naime, na fotografiji je u kadi, potpuno gola.

Foto: Instagram

"Operite svoje nevolje u mjehurićima" napisala je Maja uz fotografiju koju lajkalo već više od 12 tisuća ljudi.

Podsjetimo, Maja je nedavno gostovala u podcast Inkubatoru Fila Tilena u kojemu su pričali o svemu pomalo. Maja se raspričala, a na početku je otkrila kako se ni u karanteni nije naspavala jer spava po četiri sata, a kako je rekla, navikla je biti umorna i da joj je preko dana loše.

Kao i kolegama, gaže su joj zbog pandemije otkazane, no uskoro bi mogla se mogla vratiti na posao. - Kada su svadbe u pitanju, bukirana sam godinu i pol dana unaprijed - pohvalila se pjevačica. Međutim, priznala je da pjevanje na vjenčanjima nije za svakog.

- Mi glazbenici svadbe zovemo 'rudnik'. Prva ulazim u salu, a izlazim posljednja, pjevam od 8 navečer do 5 ujutro - otkrila je i dodala: 'Ljudi me pitaju zašto radim toliko puno. Jer to mene 'pali', sam osjećaj da to netko ne može, a ja mogu. To je stres i nervoza, znam se i rasplakati, ali stres me uzbuđuje' - kazala je. U karanteni se bacila i na ono što nikada do sada nije radila - čišćenje i spremanje po kući. - Ja sam veliki radnik, ali mrzim biti domaćica, to me ne zanima. Ne želim kuhati, peglati i spremati - priznala je. Osim čišćenja, pjevačica se posvetila i učenju talijanskog jezika, no potres joj je oslabio koncentraciju. Otkrila je da često sanja potres i da se budi u suzama.

A osim nje, i suprug Nenad Tatarinov posvetio se kućanskim poslovima, pa im tako svakodnevno kuha, a Maja se zbog njegovih jela i udebljala. No, otkrila je da nikada nije bila na dijeti. - Ali izbjegavam pekarnice, junk food i kolače, a volim slano - rekla je i dodala kako na gažama svaki vikend skine dva kilograma. Voditelja je zanimao i njezin ljubavni život pa je tako otkrila i da joj je bilo jako zabavno dok je bila single. - Stalno sam putovala, nitko mi nije dizao tlak. Jedno vrijeme sam imala problem s ljigavim muškarcima, odnosno šarmerima bez pokrića - priznala je pjevačica.

Međutim, istaknula je da joj novac kod muškaraca nikada nije bio važan. - Imala sam dva-tri dečka koji nisu imali za kikiriki - rekla je. Suprug ju je, otkrila je, osvojio vrlo brzo jer su dosta slični po pitanju stila života. - A i sličan je mom tati koji je uvijek bio sređen i htio se svidjeti ženama - rekla je i dodala da joj je muž izjavio ljubav nakon svega nekoliko dana poznanstva, a onda ju je ubrzo i zaprosio. Popričali su i o tome što internet korisnici najčešće pretražuju kada je u pitanju pjevačica, a Fil joj je otkrio kako, kada se upiše njezino ime, prvo što se pojavi je - "bez šminke", a potom joj je rekao kako je donio sredstvo za skidanje šminke u slučaju da gledateljima Maja želi otkriti ono što ih najviše zanima. No, Maja je to odbila i rekla kako sebi izgleda bez veze bez šminke, "regularno i obično". - Imam svoj stan, auto, cipele... Pa me manje pogađa kad u novinama npr. pročitam 'Maja operirala nos', koji naravno nisam operirala - otkrila je i dodala da članke o sebi ne čita. Otkrila je i da sama uređuje svoj Instagram, ali i da je u karanteni radila na novom proizvodu koji će izbaciti krajem mjeseca, no detalje ipak nije htjela otkriti.