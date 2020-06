Josipa konačno progovorila o izvedbi himne na inauguraciji: 'Nikad se nije toliko pisalo o njoj'

Himna u izvedbi Josipe Lisac na inauguraciji Zorana Milanovića prije točno četiri mjeseca je podigla mnogo prašine. Njezin nastup podijelio je mišljenja građana. Nekima se Josipina izvedba svidjela, nekima nije, a bilo je i onih koji su otišli toliko daleko, poput nezadovoljnog Boška Županovića koji je protiv pjevačice podnio kaznenu prijavu zbog "povrede ugleda Republike Hrvatske".

O svemu je konačno nakon toliko vremena progovorila i sama pjevačica u sinoćnjem gostovanju u emisiji na N1 televiziji.

Na pitanje novinara Ilije Jandrića o izvedbi himne koja je izazvala mnogobrojne reakcije, pjevačka diva imala je spreman odgovor.

- Nikad se nije pisalo toliko, tako je. Naša himna nikada nije doživjela takav snažan PR. Ja sam zapravo sretna za svaki trud koji se uložio u razgovore, polemike, fantastično! - rekla mu je, a on ju je potom priupitao je li ju išta od rečenog smetalo.

- Ne. Priča je potpuno uspjela, to je uspjeh - objasnila je, a kada je novinar pitao je li ju iznenadila količina negativnih komentara, pa čak i govora mržnje, Josipa je bila potpuno smirena.

- Ne, ne. To me ne zanima uopće. Druga strana je bitna! - rekla mu je i otkrila da se izvedba svidjela i predsjedniku Milanoviću. Naravno, nije izbjegla ni pitanje o aktualnim političkim temama, parlamentarnim izborima te kolegama s estrade koji su se našli u političkoj utrci.

- Pa je li vi čujete taj vokabular? Ne libe se ničega, to takve riječi padaju, udarci ispod pojasa. Dođe mi malo da mi bude nezgodno. Pa se pitam je li to moguće, je li to dozvoljeno? - komentirala je dosadašnje političke performanse u kampanji pojedinaca i dodala kako još uvijek nije sigurna hoće li izaći na ove izbore.

O kolegama glazbenicima koji počeli političkim stopama govori s puno podrške.

- Neka, lijepo. Neka samo dođu. Ja nemam taj politički talent. Iz onoga što pročitam kako je tko što objasnio, koliko je tko lagao ili nije lagao... Moraš biti talentiran za politiku. Kad pogledaš te ljude, kako govore, što iznose, točno se to vidi tko ima talent, a tko ne. Aha, ovo ne štima, ovo je tu dobro. U svemu je bitan talent. Jednako tako i da napraviš program, da ga izneseš, da budeš uvjerljiv, da stojiš iza njega. I onda se vidi da tu ima dosta i onih koji nisu talentirani - rekla je Josipa.

