Supruga slavnog glumca progovorila o bolesti: 'Počela sam planirati sprovod'

Supruga glumca Davida Tennanta, najpoznatijeg po ulozi u britanskoj znanstvenofantastičnoj seriji Doctor Who, na Instagramu je objavila fotografiju 2018., te otkrila da joj je tada dijagnosticiran rak grlića maternice.

Uz fotografiju je dodala i link na privatni blog na kojem je opisala što se točno dogodilo. Naime, prije dvije godina je otišla na papa test, a doktor joj je otkrio da ima rak.

"Oni koji me znaju, znaju da volim puno pričati o sebi, a oni koji me ne znaju, znaju da volim neke stvari zadržati za sebe. Ipak, mislim da bi ovo svi trebali znati. Prije nekoliko tjedana sam dobila abnormalni nalaz papa testa, točnije, pisalo je da je riječ o graničnim promjenama" napisala je u blogu prije dvije godine i nastavila: "Počela sam planirati svoj sprovod prije no što sam uopće rekla suprugu".

Idući put kad je otišla doktoru, napravio je biopsiju i potvrdio da nema rak i te da nije granični slučaj. No kada je dva tjedna kasnije išla na kontrolu, doktor je rekao da je ipak imala rak, no da su ga biopsijom uspjeli odstraniti u cijelosti.

"Preživjela sam rak, a nisam ni znala da sam ga imala. Da nisam išla doktoru ovo je mogla biti puno drugačija priča. Bit ću zauvijek zahvalna što ju nisam trebala ispričati" zaključila je.