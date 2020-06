Dugotrajni i mučni procesi: Crkveno poništenje braka ovi su Hrvati tražili i dobili od Vatikana

Ljubav koja je planula između filozofkinje i bioetičarke Marije Selak Raspudić te filozofa i književnika Nine Raspudića još tijekom snimanja HRT-ove emisije 'Peti dan' nakon izbora bit će okrunjena i odlaskom pred oltar. Raspudići, koji su trenutačno fokusirani na političku karijeru i ulazak u Sabor, ne bude li drugog vala koronavirusa, ove će jeseni sudbonosno 'da' izreći i u Crkvi. Par se već civilno vjenčao daleko od očiju javnosti, a njihovu tajnu sasvim nehotice otkrio je Nikola Grmoja koji je početkom travnja u Facebook emisiji ugostio Mariju Selak.

Uskoro pred oltarom

Iako ju je Grmoja najavio pod djevojačkim prezimenom ubrzo je na ekranu osvanuo i potpis sugovornice u kojem je potpisana s Marija Selak Raspudić. Najavljeno vjenčanje Nine Raspudića otvorilo je pitanje kako će kandidat Mosta u drugoj izbornoj jedinici realizirati crkveni brak s voljenom Marijom s obzirom na to da je već bio u braku iz kojeg ima i jedno dijete. Neslužbeno doznajemo da Raspudić svoj prvi brak nije crkveno ozakonio pa ne postoje prepreke da ljubav s partnericom s kojom ima i 7-mjesečnu kćer Danicu i crkveno formalizira. Za razliku od Raspudića, za neke je Hrvate poništenje braka bilo pravi pothvat jer su zbog njega morali ići čak do Vatikana.

Marko Perković Thompson i Danijela Martinović i dalje su najpoznatiji Hrvati koji su dobili crkveno poništenje braka. Vjenčali su se 1995. u crkvi sv. Dominika u Splitu, a nakon toga tri su godine živjeli u tajnom braku. U studenom 2005. Crkva je poništila njihov brak. Točnije, Međubiskupijski crkveni sud u Splitu proglasio je nevaljanost njihove bračne zajednice nakon višegodišnjeg procesa. O razlozima razvoda nikada nisu govorili javno, Danijela je kasnije sreću pronašla uz Petra Grašu, a Thompson uz suprugu Sandru s kojom ima petero djece.

Foto: PR

Crkveno poništenje braka prije tri godine dobila je i Nina Badrić koja je bila udana za Bernarda Krasnića. Proces je trajao čak četiri godine, a detalje su bivši supružnici odlučili zadržati za sebe jer po kanonskom pravu svi detalji iz procesa ostaju tajna deset godina nakon okončanja istoga.

Foto: Miranda Čikotić/PIXSELL

Kroz iscrpan proces ništavnosti braka prošla je i pjevačica Pamela Ramljak koja se 2010. godine nakon godinu dana braka razvela od prvog supruga Stojana Rakića. Molbu za crkveno poništenje braka podnijela je iste godine u Beču gdje su živjeli i vjenčali se. Stojan, koji je bio pravoslavac, poništenje je dobio vrlo jednostavno, dok je Pamela s druge strane trebala proći kroz iscrpniji i dulji proces koji joj se na kraju isplatio. Danas je u sretnom braku sa suprugom Mladenom Salajsterom s kojim ima sina Antuna, a u njihovu obitelj uskoro stiže i malena djevojčica.

Foto: Instagram

Valjani razlozi

Iako o razlozima za crkveno poništenje braka nitko nije govorio javno, moguće ga je dobiti u tri opravdana slučaja. Na stranicama Međubiskupijskog suda u Zagrebu stoji da se "vrlo mali broj sklopljenih ženidbi može proglasiti ništavnim, tj. nevaljanim, a to su one u kojima postoji: osobna nesposobnost stranaka (zapreke), nedostaci u ženidbenoj privoli te nedostaci u kanonskom obliku." Postupak se može pokrenuti ako jedan ili oba partnera opravdano sumnjaju u valjanost ženidbe. "Potrebno je najprije obaviti savjetodavni razgovor ili s vlastitim župnikom ili u obiteljskom savjetovalištu ili s crkvenim pravnikom kako bi se vidjelo postoji li pravni temelj (kanonski razlozi) za pokretanje parnice i kojim dokazima stranka raspolaže", pojašnjava se na stranicama Međubiskupijskog suda.