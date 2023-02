Josip Senta iz grupe The Splitters: 'Svi radimo glazbu za sebe, ali glazba se radi i za publiku'

Splitski sastav The Splitters čine dva para braće: Josip i Petar Senta te Marko i Antonio Komić koji će se večeras predstaviti na Dori s pjesmom 'Lost and Found'. Splitski sastav nastupa 10. po redu, a član The Splittersa Josip Senta otkrio nam je da nemaju tremu uoči večerašnjeg nastupa. Josip kaže kako mu je ovo sve novo.

- Znao sam da je Eurovizija nešto veliko, ali nisam nikad mislio da ćemo se mi prijaviti - kazao je.

Strani kritičari pjesmi su dali pozitivne kritike, a Josip kaže da je bendu to jako drago.

- Bitno da je netko prepozna. Na kraju krajeva, svi radimo glazbu za sebe, ali glazba se radi i za publiku, jer čemu glazba ako je neće nitko slušati - kaže te dodaje da je u Opatiji dobra atmosfera te da se svi izvođači zajedno druže.

Inače, Doru u izravnom prijenosu možete gledati večeras od 20:15 sati u izravnom prijenosu na Prvom programu HTV-a i HR2. Hrvatski izbor pjesme za pjesmu Eurovizije održava se u opatijskoj sportskoj dvorani 'Marino Cvetković', a nastupit će ukupno 18 natjecatelja. Gledatelje će kroz Doru voditi voditeljski trojac Mirko Fodor, Mario Lipovšek Battifiaca i Marko Tolja.

Podsjetimo, iako je prošle godine na Euroviziji pobijedio Kalush Orchestra, predstavnik Ukrajine, domaćin natjecanja je Engleska. Naime, Ukrajinci su zaključili da zbog situacije u zemlji ne mogu održati ovo natjecanje te domaćinstvo prepustili drugoplasiranoj državi, Velikoj Britaniji. Natjecanje će se odviti u Liverpoolu. Finalna večer zakazana je za 13. svibnja, a polufinalne za 9. i 11. svibnja. Hrvatska će svoje mjesto u finalu pokušati izboriti u prvoj polufinalnoj večeri.