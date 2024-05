Josip iz 'Braka na prvi': Drago mi je da se Renata i ja nismo spojili na ljubavnoj razini

U prošloj emisiji još neki parovi napustili su show, a da odlazi napisao je i Josip kojeg su eksperti spojili s Renatom. Josip je rekao da je došlo do razdvajanja u osnovnim stavovima između Renate i njega. - Smatram da smo i ranije trebali napustiti sociološki eksperiment. Rekao bih da je došlo do razdvajanja u osnovnim stavovima između Renate i mene. Bilo je ključno to da sam osjetio da Renata neće razviti emocionalnu povezanost sa mnom, a ovo s Alanom je samo bio točka na i - izjavio je za RTL.hr.

Dodao je da mu je s odmakom vremena bilo sve jasnije da on i Renata nisu jedno za drugo.

- Nisam razočaran jer mi je s odmakom vremena bilo sve jasnije da Renata i ja nismo jedno za drugo i u neku ruku mi je drago da se nismo spojili na ljubavnoj razini.

Rekao je kada bi kad bi morao birati izabrao Nikolinu u ovom sociološkom eksperimentu

- Nikolinu jer smatram da mi životnim stilom i po habitusu najviše pristaje... S njom bih se najviše mogao spojiti na emocionalnoj razini, a i fizički mi je privlačna, najviše sam s njom osjetio kemiju na prvu, u prvih sedam sekundi upoznavanja.

Prekretnica u njihovom odnosu s Renatom bilo je njezino svrstavanje na Alanovu stranu.

- Prekretnica u našem odnosu je bila njezino svrstavanje na Alanovu stranu, a bilo je i prije toga poprilično jasno da neće biti ništa između nas na ljubavnoj razini.

Kazao je da bi promijenio to što je raspravljao o dominaciji.

- Promijenio bih u pojedinim trenucima moje tvrdoglave rasprave u pogledu dominacije. Nisam trebao upasti u rasprave, nego izdići se iz toga jer je stalno bilo prozivanje mene kao nedovoljno dominantnog muškarca za Renatu. Nije bilo potrebno ući u rasprave glede opravdavanja jer smatram da sam dovoljno dominantan u svakom pogledu.

Podsjetimo jučer smo gledali Renatu i Josipa koje su stručnjaci pitali što misle o Alanu i Danijeli jer su primijetili da je i među njima došlo do razdora zbog njihovih svađa. Renata je objašnjavala da brani Alana zato što zna da je zaljubljen u Danijelu, ali ne zna to izraziti na pravi način, a Josip nije želio previše komentirati tu situaciju, no iskazao je Danijeli poštovanje i ohrabrenje zbog svega što je prošla. A kad je riječ o njihovu odnosu, shvatio je da su previše različiti i nisu se uspjeli povezati da bi nešto nastalo.

VEZANI ČLANCI:

Renata je otkrila da postoji dosta razloga zašto joj Josip ne odgovara te da je to i njemu rekla. „Od prvog dana, noći, na medenom mjesecu on je pričao o drugim ženama, i to je radio stalno, svaki dan“, rekla je, a Josipa je pogodilo to što priča za njega da je previše infantilan. Prihvatio je to, ali i doživio kao uvredu jer smatra da je pohvalno imati mladenačku energiju. Renata je to opravdala rekavši kako ne voli da joj netko ulazi u osobni prostor te dodala kako je primijetila da je u posljednjih tjedan-dva odustao od pokušavanja stvaranja ljubavi, što je njoj i u redu.

GALERIJA Marko Grubnić puno se promijenio od početka karijere, a pogledajte kako se tada odijevao

Oboje su napisali da odlaze. „Bilo je zahtjevno, neću lagati, gospodski sam se ponio do kraja. Nije bilo uvreda ni s moje ni s Renatine strane, i to je najvažnije“, rekao je Josip. „Vidjelo se na Josipu da mu je jako teško, ali čovječe, pusti je što prije, vidiš da te neće“, komentirao je Alan.

VIDEO Nina Badrić u vjeri je našla svoj oslonac: 'Kažem sebi – jednostavno bez Boga niti preko ceste'