Jezivo! Stigli novi detalji slučaja raskomadane tinejdžerice koji je zgrozio javnost, sumnja se na ovo

Policija u Los Angelesu (LAPD) istražuje umiješanost glazbenika d4vda u smrt tinejdžerice Celeste Rivas Hernandez, čije je tijelo pronađeno 8. rujna u prtljažniku njegove napuštene Tesle, prenosi TMZ. Vozilo je zbog neugodnog mirisa otkriveno u skladištu vučne službe u Hollywoodu. Iako 20-godišnji pjevač, pravim imenom David Anthony Burke, u početku nije bio optužen, LAPD sada slučaj tretira kao ubojstvo i sumnjiči ga za sudjelovanje.

Žrtva, Celeste Rivas Hernandez, nestala je u travnju 2024. s 13 godina. Njeno raskomadano tijelo otkriveno je mjesecima kasnije, oko njenog 15. rođendana. Istražitelji vjeruju da je preminula još u proljeće, a ured mrtvozornika potvrdio je da je tijelo dugo bilo u vozilu. Točan uzrok smrti još se utvrđuje obdukcijom, a toksikološki nalazi su u tijeku.

Prema izvorima iz policije, d4vd nije bio kooperativan tijekom istrage i sumnja se da je "vjerojatno pomogao u komadanju i skrivanju tijela". U vrijeme pronalaska tijela, pjevač poznat po hitu "Romantic Homicide" bio je na turneji, no ubrzo je otkazao sve nastupe i povukao se iz javnosti dok se istraga nastavlja.

Obitelj ubijene djevojke potvrdila je da je Celeste poznavala glazbenika. Njezina je majka istražiteljima rekla da je kći prije nestanka trebala ići u kino s njim, dodavši da je imala dečka po imenu David. Ove informacije usmjerile su istragu prema pjevaču i njegovoj vili vrijednoj 3.8 milijuna eura, koju je policija pretražila. Slučaj komplicira tvrdnja privatnog istražitelja da je pristup vozilu imao i "uži krug" ljudi iz rezidencije.