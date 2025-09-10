Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
JEZIVO OTKRIĆE

U automobilu poznatog glazbenika pronađen ljudski leš u fazi raspadanja, on je nastavio s turnejom

Foto: Profimedia
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
10.09.2025.
u 23:00

Policija u Los Angelesu istražuje šokantan slučaj nakon što je u prtljažniku Tesle, registrirane na glazbenu zvijezdu D4vda, pronađeno tijelo u raspadanju. Dok traje istraga, pjevač je bez odgode nastavio sa svojom svjetskom turnejom.

Policija u Hollywoodu je u ponedjeljak, nakon dojave o neugodnom mirisu s parkirališta vučne službe, otkrila ljudske ostatke u prednjem prtljažniku zaplijenjenog automobila marke Tesla. Tijelo je bilo u poodmakloj fazi raspadanja, a vozilo je, prema dostupnim informacijama, registrirano u Hampsteadu u Texasu na Davida Anthonyja Burkea, što je pravo ime 20-godišnje glazbene zvijezde D4vda.

Predstavnik pjevača potvrdio je medijima poput TMZ-a da je D4vd obaviješten o slučaju i da surađuje s vlastima. Prema njegovim riječima, glazbenik nije bio svjestan što se događa s njegovim automobilom te istražitelji provjeravaju je li vozilo bilo ukradeno ili posuđeno. Zasad nema dokaza koji bi ga izravno povezali s jezivim pronalaskom, a identitet žrtve i uzrok smrti ostaju nepoznati.

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'
1/24

Unatoč šokantnom otkriću koje je potreslo javnost, D4vd nije otkazao svoje profesionalne obveze. Trenutno se nalazi usred svjetske turneje "Withered" koja je uslijedila nakon izbacivanja njegovog prvog, istoimenog albuma, a samo dan nakon pronalaska tijela održao je koncert u Minneapolisu. Glazbenik, kojeg na Spotifyju mjesečno sluša preko 33 milijuna ljudi, nije se javno oglasio o incidentu, a njegova turneja nastavlja se prema planu diljem SAD-a i Europe. Inače, mladić se proslavio 2022. godine viralnim hitovima "Romantic Homicide" i "Here with Me", koji danas broje milijarde slušanja.

Predsjednik zaprešićke HVIDRA-e slučajno se zapalio na Škorinom koncertu
Ključne riječi
showbiz leš D4vd tijelo Hollywood Amerika pjevač

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još