U automobilu poznatog glazbenika pronađen ljudski leš u fazi raspadanja, on je nastavio s turnejom

Policija u Hollywoodu je u ponedjeljak, nakon dojave o neugodnom mirisu s parkirališta vučne službe, otkrila ljudske ostatke u prednjem prtljažniku zaplijenjenog automobila marke Tesla. Tijelo je bilo u poodmakloj fazi raspadanja, a vozilo je, prema dostupnim informacijama, registrirano u Hampsteadu u Texasu na Davida Anthonyja Burkea, što je pravo ime 20-godišnje glazbene zvijezde D4vda.

Predstavnik pjevača potvrdio je medijima poput TMZ-a da je D4vd obaviješten o slučaju i da surađuje s vlastima. Prema njegovim riječima, glazbenik nije bio svjestan što se događa s njegovim automobilom te istražitelji provjeravaju je li vozilo bilo ukradeno ili posuđeno. Zasad nema dokaza koji bi ga izravno povezali s jezivim pronalaskom, a identitet žrtve i uzrok smrti ostaju nepoznati.

Unatoč šokantnom otkriću koje je potreslo javnost, D4vd nije otkazao svoje profesionalne obveze. Trenutno se nalazi usred svjetske turneje "Withered" koja je uslijedila nakon izbacivanja njegovog prvog, istoimenog albuma, a samo dan nakon pronalaska tijela održao je koncert u Minneapolisu. Glazbenik, kojeg na Spotifyju mjesečno sluša preko 33 milijuna ljudi, nije se javno oglasio o incidentu, a njegova turneja nastavlja se prema planu diljem SAD-a i Europe. Inače, mladić se proslavio 2022. godine viralnim hitovima "Romantic Homicide" i "Here with Me", koji danas broje milijarde slušanja.