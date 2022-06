Jeste li pogodili? Vlado Šola skrivao se ispod maske u showu, poslušajte kako pjeva naš bivši rukometaš

Nakon što je voditeljica Antonija Blaće proglasila pobjedničku masku - Meduzu - došlo je vrijeme da Ajkula Drakula otkrije svoj identitet. Najmisterioznija maska prve sezone 'Masked Singera' tako je napokon svima trebala objaviti tko se krije ispod nje, no

Ajkula Drakula jednostavno se nije dao pa je ispod glave morskog psa imao još jednu masku! No kada je i nju skinuo, svi tragovi postali su kristalno jasno, kao i činjenica da je Ajkula Drakula čitavo vrijeme bio legendarni - Vlado Šola! kako Vlado pjeva možete poslušati u video od 1:50 minute.

Naš proslavljeni rukometaš, olimpijski pobjednik, a sada i trener, sve je pozdravio te im poručio: ''Dobro što sam ja sam sebe trpio, ali što ste vi mene trpjeli, svaka vam čast!"

Naime, Vladi je bilo presmiješno što je s takvim sluhom stigao čak do finala! "Ovaj show je kao američki san… Dođeš bez sluha, uđeš u finale, a Enis ti da ugovor'', našalio se Šola.

Zahvalio je svima na podršci, publici što ga nije izbacila do same završnice, ali i svom sinu koji ga je odmah prepoznao po "lošem glasu i trbuhu", no čuvao je njegovu tajnu.

Podsjetimo, pobjednica showa bila je pjevačica Zsa Zsa koja se skrivala iza maske Meduze.

VIDEO Kraj ljubavi! Shakira se oglasila o prekidu veze s Piqueom: 'Potvrđujemo da se rastajemo'