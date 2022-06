Seksi navijačica nakon prekida Shakire i Piquea: 'Slao mi je neugodne poruke, ispitivao me o stražnjici'

Informacija kako su kolumbijska pop- zvijezda Shakira (45) i nogometaš Barcelone Gerard Pique (35) prekinuli odjeknula je u svjetskim medijima. Prema natpisima El Periodica slavni nogometaš iselio se iz obiteljskog doma i preselio u svoj stan u Barceloni, gdje je živio prije negoli je upoznao Shakiru. Shakira je sada potvrdila da su glasine bile istinite, te da se rastaju.

"Žao nam je što potvrđujemo da se rastajemo. Za dobrobit naše djece, koja su naš najveći prioritet, molimo da poštujete njihovu privatnost. Hvala na razumijevanju", kazala je pjevačica za strane medije.

Već neko vrijeme, naime, šuškalo se da je tu riječ o nekoj prevari, te da je pjevačica nogometaša zatekla u krevetu s drugom. Strani mediji su, također, pisali kako je riječ o jednoj 20-godišnjoj hostesi.

Tabloidima se tako ubrzo javila Suzy Cortez, poznata navijačica Barcelone.

Kazala je da je znala da je Pique i prije bio 'nestašan', ali i da je od njega često dobivala poruke neprimjerenog sadržaja. Dodaje i da je dosad šutjela jer poštuje Shakiru.

- On je bio taj koji mi je poslao izravniju poruku. Jedini igrači Barce koji mi nikad ništa nisu poslali bili su Messi i Coutinho. Oni su sjajni muževi i poštuju svoje žene. Shakira ovo nije zaslužila - rekla je Suzy za medije. Njen broj, je tvrdi, dobio od prijatelja, Sandra Rosella, bivšeg predsjednika Barcelone.

- Uvijek me pitao za stražnjicu, zanimalo ga je koliko je velika i kada ću se vratiti iz Brazila u Europu - izjavila je Suzy.

Podsjetimo, pjevačica je navodno svog dragog uhvatila u krevetu s drugom ženom. Nogometaš je, po pisanju španjolskih medija, prijašnjih mjeseci često izlazio u noćne klubove, a najčešće ga se vidjelo u društvu suigrača Riquija Puiga. Strani mediji raspisali su se kako je nogometaš pjevačicu navodno prevario s 20-godišnjakinjom koja u Barceloni studira i radi ako hostesa. Njeno ime još nije otkriveno, no novinari tvrde da sve znaju o njoj. Inače, Shakira i Pique upoznali su se u Madridu 2010. kada je ona došla snimiti spot za navijačku himnu Svjetskog prvenstva 'Waka Waka'. – Upoznao sam je na snimanju pjesme, a sve je krenulo kada smo se ponovno sreli u Južnoafričkoj Republici. Bila je tamo jer je pjevala na otvaranju natjecanja. Poslao sam joj poruku i pitao kakvo je vrijeme. Bilo je to tipično glupo pitanje. Normalan odgovor bi bio prijedlog da ponesem jaknu, ali nastavljala me informirati o vremenu i došli smo do trenutka kada sam rekao da ću morati doći do finala Svjetskog prvenstva jer je ona pjevala na utakmici. Stigli smo tamo i osvojili naslov – ispričao je svojedobno Pique. Par ima dva sina, devetogodišnjeg Milana i sedmogodišnjeg Sashu. Shakira i Pique nikada se nisu vjenčali.

VIDEO Kraj ljubavi! Shakira se oglasila o prekidu veze s Piqueom: 'Potvrđujemo da se rastajemo'