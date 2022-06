Kićina 'crna žena' bila je u zatvoru, a potom i na psihijatrijskom liječenju: 'Nisam osjećala bol, ležala sam u krvi'

Završena je sudska trakavica između pjevača Miroslava Ilića i njegove bivše ljubavnice Mirjane Antonović. Sud u Srbiji donio je presudu u kojoj stoji kako je Devin biološki sin Miroslava Ilića, a Antonović se nakon odluke oglasila na društvenim mrežama. Pjevač navodno još nije dobio uvid u presudu te će uložiti žalbu i tako produbiti cijelu priču, a sada su se pojavili novi detalji o Mirjani i njezinom životu.

Naime, Mirjana je bila u braku s krznarom Danijelom Antonovićem i radila je kao model, no zbog suprugovog posesivnog ponašanja prvo je završila u zatvoru, a potom i u psihijatrijskoj ustanovi, prenosi Kurir.rs.

-Nakon razvoda bilo je tu svega, nije samo bilo pitanje bogatstva, Moj muž je bio posesivan, ja sam za njega bila predmet koji nije mogao pustiti. Snimao je naše razgovore. Tada sam iz sažaljenja primila neke ljude u kuću, taj muškarac je postao prijatelj s mojim bivšim suprugom, a ja sam zbog njegove sestre završila u zatvoru- započela je Antonović.

-Tražila je da joj u Švicarskoj, njenom kreditnom kraticom, kupim neke novčiće koje je ona preprodavala. Kada sam izašla iz trgovine u kojoj sam kupila te novčiće, odjednom me opkolila policija. Bilo je pet automobila. Ja sam im govorila: ''Napravili ste grešku'', na što su mi rekli: ''Imate tuđu putovnicu i kreditnu karticu''. Pokušala sam im objasniti da samo trebaju nazvati tu gospođu te kako će im ona sve objasniti, no policija mi je rekla kako je njima javljeno da ću ja biti tu. Tada sam shvatila da je to bilo namješteno- objasnila je Mirjana.

Za vrijeme boravka u zatvoru posjećivale su ju sestra i kći, a nekoliko puta pokušali su joj dati papir koji je trebala potpisati kako bi priznala krivicu, a potom su Mirjanu pokušali smjestiti u psihijatrijsku ustanovu.

-Došao je neki čovjek u bijeloj odori. Osjećala sam se jako loše pa sam popila tabletu koju mi je dao. Tada su počele halucinacije, shvatila sam da su me prevarili. Htjeli su me odvesti na psihijatriju, govorili su da sam bolesna žena. Znala sam da je to sve namješteno, kljukali su me tabletama. Htjela sam izvaditi krv kako bih saznala tko je potpisao da budem tamo, no nisu mi dali- prisjetila se Mirjana traumatičnog iskustva.

-Večeru su nosili oko 20 sati, tada sam uzela taj tupi nož i krenula se rezati. Nisam osjećala bol. Presjekla sam prvo lijevu, pa desnu venu. Kada su vidjeli kako ležim u lokvi krvi pozvali su hitnu i prevezli me u bolnicu- ispričala je Mirjana za Grand.

Posjetimo, nakon sudske presude oglasio se i Mirjanin sin Devin te iskreno rekao što misli o ocu.

– Istina je jedna i od nje se ne može pobjeći. Meni u životu nije potreban otac i zahvalan sam što sam imao hrabru i požrtvovnu majku sa živcima od čelika.

Otkrio je i kako je Mirjana oduvijek lijepo pričala o Miroslavu i uvijek nalazila opravdavanje za njega te da ga najviše pogađa što njegov otac nije onakav kakvog ga je zamišljao. Dodao je i kako je pjevača vidio jednom kada je bio dijete te kako je volio slušati njegove pjesme.

