Jeličić i Pletikosa s PlanetSporta rasturaju u ulozi stručnih komentatora

Michaela Owena, jednog od najboljih strijelaca engleske nogometne reprezentacije, čija Paninijeva sličica još ponosno stoji zalijepljena na vratima moje dječačke sobe u roditeljskom domu, uspoređivali su nekada – sjetit ćete se, ali i dalje nećete vjerovati – s Mihaelom Mikićem.

Svi su govorili o njihovoj fizičkoj sličnosti, a tada megapopularni časopis Nogomet izvještavao je o tome na čak četiri stranice.

S vremenom se, međutim, to nekako izgubilo, valjda Mikinim odlaskom u Japan, pa ih sada rijetko tko stavlja i u istu rečenicu, ali to nipošto ne mora značiti da smo ostali bez Owena iz, evo, našeg sokaka... Elem, nedavno je igrana utakmica između Carlislea i Evertona. Rezultat je bio 1:0 za Everton kada je Lennon u 14. minuti povisio to vodstvo poslavši popularnu loptu Mitre u mrežu Carlisleova slabo pokretnog vratara. Taj gol ne bi ostao upisan u povijesti, a bome ni u Ekranu Večernjeg lista, da komentator nije bio taj nekoć nevjerojatno talentirani i već spomenuti Owen. Za BT sport, smrtno ozbiljno – kao da izvješćuje s operacije mozga – ovako je prokomentirao tu situaciju: “Ovo vjerojatno nije početak kakav je Carlisle planirao.”

Ta konstatacija stoji, jer kada su pripremajući se za tu utakmicu razgovarali o najboljoj taktici, vjerujem da nisu zamislili da bi u prvih 15 minuta trebali gubiti 0:2. Međutim, zar je to doista potrebno reći? Osim ako ih, eto, ne ismijavamo... Uzgred, nije to i jedina njegova provala. Internet je već dugo nemilosrdan prema njemu, pa tako postoje stranice specijalizirane za prikupljanje njegovih izjava, među kojima su neke doista urnebesne. U utakmici Man. Utd. – Sheffield, na primjer, u kojoj su upućena jedva dva udarca u okvir vrata, društvene mreže bile su jednoglasne u tome da je i takva utakmica mnogo zabavnija od Owenovih komentara. A njegova predviđanja da će ove sezone Manchester United osvojiti prvenstvo, a njihov gradski rival – trenutačno vodeća momčad prvenstva – jedva izboriti neko europsko natjecanje, s vremenom su postala kultna na Twitteru. United je, da vas podsjetim, ove sezone posljednja rupa na svirali... Da se kojim slučajem šalio, to bi bio izvrstan vic, a ovako je samo postalo jasno da nakon što smo ga mogli uspoređivati s nekim našim igračem po fizičkom izgledu, sada ga, evo, možemo uspoređivati s jednim našim igračem i po komentatorskim sposobnostima. Sličnost je, naime, između Owenovih komentara i onih kojima smo svjedočili dok je Goran Vlaović još bio pozivan u sportske emisije kao stručni komentator, da se izrazim rječnikom ovog potonjeg – evidentna!

Njih dvojica su, doduše, samo iznimke. Kod Engleza, tih izumitelja ovog divnog sporta, ali i kod nas, nacije koja je s prošlog Svjetskog prvenstva prekrasno izbacila te izumitelje, postoji respektabilan broj bivših nogometaša koji su se izvrsno snašli i u komentatorskoj fotelji te svakako zaslužuju ovu moju TV ružu. Kod njih bi svakako trebalo izdvojiti komentatorski genij Garyja Linekera čije će nadahnute dosjetke, analize i antologijske rečenice svakako nadživjeti i njega samoga, ali i Robbieja Earlea, Carraghera te legendarnog Garyja Nevillea. Nije to popularno reći, ali kod nas je, odgovorno tvrdim, to bio Igor Štimac. Njegovim imenovanjem za izbornika ostali smo bez sjajnog komentatora i dobili – kako je vrijeme, nažalost, pokazalo – osrednjeg trenera... Zvone Boban, nadalje, briljira svojim komentarima, doduše samo na talijanskoj televiziji, a treba spomenuti da se on sjajno izražava i u pisanoj formi, pa su i takvi njegovi komentari, kada slučajno na njih naiđete, zlata vrijedni.

Isto, naravno, vrijedi i za Stanića koji je u svojim tekstovima znao kirurškom preciznošću analizirati stanje u nogometu te mu na duhovit način, onako pomalo fakinski, postaviti ispravnu dijagnozu. Njega se povremeno može vidjeti i na televiziji, najčešće na PlanetSportu, kanalu u okviru platforme A1 u emisiji koju vode Joško Jeličić i Stipe Pletikosa, a gdje također briljira. Trebalo bi mu, međutim, osigurati stalni TV angažman. Na Novoj, na primjer, za vrijeme reprezentativnih utakmica. Svaka čast Mati Biliću i Jerku Leki što pokušavaju napraviti određenu televizijsku karijeru kada već nisu uspjeli nogometnu, a pogotovo ne reprezentativnu. Pa, evo, i maloprije spomenuti Joško Jeličić je to učinio, ali kada već imamo jednog tako kvalitetnog bivšeg reprezentativca poput Stanića, koji je iznimno elokventan, hrabar i sjajno se razumije u nogomet, šteta je ne iskoristiti ga u takvom formatu. Mislim da bi onda reprezentaciji ponovno krenulo i u rezultatskom smislu. Otkad su, naime, na Novoj TV, i nismo imali baš previše razloga za slavlje... Što se pak Vlaovića tiče, moguće da bi i on reprezentaciji mogao pomoći, ali ne kao stručni komentator, od toga nitko nema koristi, a gledatelji ponajmanje, već u vrhu napada umjesto umirovljenog Mandže. A, vjerujem da se ni Englezi ne bi bunili kada bi Owen, bez obzira na godine, učinio taj prijelaz iz studija na teren.