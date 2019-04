TV ruža za RTL Kockicu na ovaj Flashback friday

Pojam ‘Throwback Thursday’, koji je posljednjih godina postao nevjerojatno popularan internetski trend, a pogotovo na društvenim mrežama, podrazumijeva da ljudi četvrtkom na World Wide Webu objavljuju neke svoje stare fotografije, podsjete na davne događaje ili se, eto, prisjete nekih dragih ljudi iz prošlosti.

Podrijetlo tog pojma, ako je vjerovati magazinu Sports Illustrated, ali i nekim drugim relevantnim izvorima koji to potvrđuju, pripisuje se američkoj web-stranici specijaliziranoj za tenisice, a koja je pod tim nazivom rubrike još prije 15-ak godina svakog četvrtka objavljivala fotografije starih modela košarkaških tenisica. Pojavom društvenih mreža taj trend je dosegnuo neočekivane razmjere i sada gotovo da i nema čovjeka na njima, a da nije barem jedanput u tome sudjelovao. Ako je za to dobio još pokoji lajk ili share, to bolje...

Nešto je slično, samo malo manje popularno, i pojam ‘flashback friday’. Njegovo podrijetlo nije potpuno poznato, ali se pretpostavlja da je nastao od ljudi koji bi četvrtkom zaboravili podsjetiti na neki davni i njima dragi događaj pa su to, eto, počeli činiti petkom. Na ovaj današnji petak i ja sam podlegao toj pošasti pa ću se prisjetiti nekih lajkova i TV ruže vrijednih televizijskih pojava iz prošlosti, a na koje bi valjalo podsjetiti i druge. Sjetio sam se tako, i na Facebooku odmah podijelio, vremena kada sam svaku večer gledao Seinfelda, Mućke i Život na sjeveru, a onda ujutro – pomalo pospan zbog kasnih termina prikazivanja – u školi prepričavao fore iz tih serija koje su ionako svi gledali i znali.

Sudeći po lajkovima, nisu ni nakon dvadeset godina zaboravili ta divna vremena...

Svoje pratitelje na Instagramu, nadalje, podsjetio sam na razdoblje u svome životu kada sam gotovo svakodnevno gledao show Billa Cosbyja, a koji je, među ostalim, napravio zaokret u humorističnim serijama te odjedanput više nisu roditelji bili neki blesavci kojima njihovi klinci manipuliraju kao što je to u ostalim obiteljsko-humorističnim serijama bio slučaj, već su upravo oni bili ti koji su kul. Jedno vrijeme, napisao sam u opisu fotografije koju sam tamo zakvačio, Bill Cosby je bio najpopularniji otac u Americi.

Toga su se odmah svi sjetili na toj društvenoj mreži koja, čini mi se, lagano preuzima primat nad Facebookom i, uz izražavanje žaljenja što se ta serija iz poznatih razloga više nikada nigdje neće reprizirati, nagradili je mnoštvom onih malih srca. Bez obzira na to što Cosbyjeva popularnost ovih dana ne izlazi iz okvira njegove zatvorske ćelije, ta serija ostala je upisana u kolektivno pamćenje svih ljubitelja dobrog humora koji je se uvijek rado sjete, a ne samo na ove instruirano nostalgične petke.

Podsjetio sam se i neke druge, mile mi filmove, serije i glumce, a koji su obilježili moje djetinjstvo u devedesetim godinama prošlog stoljeća. Sjetio sam se tako simpatičnog svemirca s Melmarca koji je unio potrebnu energiju u obitelj Tenner dok im je, dakako, pokušavao pojesti mačku.

Onih duhovitih doktora iz MASH-a, glasne Roseanne i staloženog Fraisera. Nisam zaboravio ni Daleke rođake, Prijatelje i Treći kamenčić od sunca, a o onom šmokljanu Steve Urkelu i dadilji Nany Fine razmišljam, evo, još uvijek...

O svemu tome sam, naravno, kako i dolikuje na ovaj nostalgični dan u tjednu, obavijestio prijatelje s kojima sam povezan na društvenim mrežama, pa čak i neke poslovne partnere na LinkedInu. Samo za ovu prigodu, usput budi rečeno, otvorio sam i Twitter profil kako bih ljude podsjetio na vrijeme kada je George Clooney bio doktor u Hitnoj službi, a Denzel Washington njegov kolega u St. Elsewhere bolnici i seriji.

Svidjelo im se to pa su moju uspomenu ‘retweetali’ sve do Trumpa koji je također velik obožavatelj gledanja televizije, a ja sam spremno nabacio još jedan ‘flashback friday’ u kojemu sam podsjetio na one lijepe i bezbrižne dane kada internetska veza nije – pazite molim vas ovu smijuriju od vremena u kojoj živimo – bila jedina veza potrebna da se dođe do predsjednika SAD-a...Za kraj dana napisao sam i tekst za Ekran Večernjeg lista koji, evo, baš petkom izlazi, a u kojemu sam pohvalio nastojanja RTL Kockice da nas uz pomoć serija poput, ‘Bračne vode’, ‘Da, ministre’ i odnedavno ‘Alo Alo’, svaku večer, barem nakratko, vrate u ta vremena kojih se svi volimo prisjetiti najmanje dva puta tjedno.