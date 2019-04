Jelena Veljača se odlučila ponovno vratiti svojoj prvoj ljubavi!

U nadolazećem filmu „Do kraja smrti“ Jelena Veljača tumači lik majke koja nakon tragične suprugove smrti s kćerkom putuje sestri u Ameriku. U filmu Jelenin lik susreće se s neiscrpnim nizom kćerkinih pitanja o životu i smrti, o normalnom i nenormalnom.

Jelena se u filmu u teškoj situaciji odlično snalazi i kćerki daje sve prave odgovore. Koliko je svoje majčinsko, ali i životno, iskustvo i znanje prenijela na ovu zahtjevnu filmsku ulogu pogledajte u posebnoj sceni iz filma!

Jelenu Veljaču znamo kao spisateljicu, scenaristicu, producenticu, aktivisticu za ľenska prava ali i iznimno briľnu majku, a u najnovijem ostvarenju redatelja Anđela Jurkasa „Do kraja smrti“, podsjetila nas je i na svoje izvrsne glumačke sposobnosti. Njezina uloga u filmu samo je jedna od mnogih razloga zbog kojih se „Do kraja smrti“ s nestrpljenjem očekuje.

Film “Do kraja smrti” ljubavna je drama koja se vrti oko više različitih ali isprepletenih ljudskih priča. Sve se dotiču ljudskih odnosa u potrazi za ljubavlju, srećom, opraštanjem i značenju floskule i živjeli su sretno do kraja života. Točnije, kako sam redatelj naglašava, to je film o neodustajanju. O ljudima koji vjeruju kako voljeti znači voljeti zauvijek. Film je posveta, jednoj jedinoj osobi koju odaberete kao biće koje želite čuvati do kraja života, zapravo smrti. Sretnima zovemo one koji uspiju pronaći ljubav do kraja života, ovo je priča o onima koji su otišli korak dalje, do kraja smrti...

Nakon debitantske trilogije filmova (“Zbog tebe”, “Fuck Off I Love You” i “Happy End”), koja je izazvala kontroverzne reakcije među publikom i javnosti, redatelj Anđelo Jurkas svojoj publici u “Do kraja smrti” donosi jednu nježnu i toplu priču – ljubavnu dramu mozaične strukture snimanu prema još neobjavljenoj knjizi istog autora “Pokrij me tijelom”.

Film je do sada prikazan na svim značajnim filmskim festivalima - Pula film festivalu, FEST-u (drugom najvećem regionalnom kino festivalu), Splitskom filmskom festivalu te na Reviji europskog filma a od 18.4. kreće u redovnu kino distribuciju.

U glavnim ulogama nastupaju vrhunski domaći glumci: Judita Franković, Leon Lučev, Lana Gojak, Luka Dragić, Borko Perić, Tara Rosandić, Nera Stipičević, Nikša Butijer, Mislav Čavajda, Bojana Gregorić Vejzović, Jelena Veljača, Marinko Prga, Anamarija Percaić…Također, u filmu se pojavljuju sjajni mladi glumci Lucija H. Kajić i Klara Mucci a svoj debitantski nastup ostvaruje afrički glumac George Ginikachukwu Opurum.

Glazbu za film čine album “There Is No1” zagrebačke skupine Lunarni, skladbe nagrađivanog domaćeg kompozitora Dalibora Grubačevića te nekoliko novih izvođača. Direktor fotografije je Danijel Kovačević, uz asistencije Dina Senčara dok je na montaľi filma radio Ivan Neff.

Premijera filma „Do kraja smrti“ zakazana je za 17. travnja u kinu Metropolis u Muzeju suvremene umjetnosti, a dan kasnije film se počinje prikazivati i u kinima diljem Hrvatske.