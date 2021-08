Jedna od najvećih reality zvijezda današnjice očekuje svoje drugo dijete

Reality zvijezda Kylie Jenner i njezin partner Travis Scott očekuju drugo dijete. Par koji ima kćerkicu Stormi uvijek je bio otvoren prema ideji još jednog djeteta, a navodno je cijela obitelj oduševljena ovom viješću, piše Page Six.

Kylie je 2020. godine u intervjuu za Harper's Bazaar odgovorila na pitanje o mogućnosti još jedne trudnoće. „Svi moji prijatelji me nagovaraju na to. Oni vole Stormi. Definitivno osjećam pritisak da joj dam brata ili sestru, ali nemam definiran plan“, kazala je tada. Kasnije je otkrila i kako bi voljela imati čak sedmero djece i to s malom razlikom, no ne odmah. „Trudnoća nije šala, to je vrlo ozbiljna stvar i poprilično teško stanje. Još nisam spremna za to“, rekla je nedavno.

Podsjetimo, Kylie je sa Scottom počela izlaziti 2017. godine. Par je prvu trudnoću čuvala u tajnosti sve dok malena Stormi nije došla na svijet.“Podijelila sam javno toliko detalja iz svog života. Također sam bila jako mlada kad sam zatrudnjela, i osobno mi je to bilo previše. Nisam znala kako ću to iznijeti u javnost i nositi se sa svačijim mišljenjem. Mislim da je to bilo nešto kroz što sam morala proći sama“, objasnila je kasnije reality zvijezda.

