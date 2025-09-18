Jedna od najljepših žena svijeta u suzama objavila potresne fotografije: Spojena na aparate bori se za zdravlje

Slavna manekenka Bella Hadid (28) prekinula je medijsku šutnju objavivši niz intimnih i potresnih fotografija koje svjedoče o njezinoj kontinuiranoj borbi za zdravlje. Na slikama koje je podijelila na Instagramu vidimo je u bolničkom krevetu, iscrpljenu i u suzama, dok su joj ruke i vrat spojeni na brojne cjevčice za infuziju. Neke od fotografija prikazuju je s maskom za kisik, vrećicom leda na čelu ili sklupčanu u dizalu, očito u bolovima. Uz ove uznemirujuće prizore, podijelila je i slike malih životnih radosti koje joj pružaju utjehu – pogled na dugu kroz prozor, buket cvijeća i igranje karata s posjetiteljima. Uz objavu je kratko napisala ispriku svojim obožavateljima: "Žao mi je što uvijek nestanem. Volim vas", aludirajući na svoja česta povlačenja s društvenih mreža zbog zdravstvenih problema.

Objava je odmah izazvala lavinu reakcija, a najveću podršku pružila joj je njezina obitelj. Starija sestra i također slavni model, Gigi Hadid, uputila joj je dirljivu poruku: "Volim te! Nadam se da ćeš se uskoro osjećati snažno i dobro kao što zaslužuješ!". Njihova majka, Yolanda Hadid, koja se i sama bori s istom bolešću, komentirala je s puno ponosa, nazvavši svoju kćer "ratnicom protiv lajmske bolesti". Brojni obožavatelji i kolege iz svijeta slavnih, uključujući Kourtney Kardashian i Helenu Christensen, iskazali su joj podršku, ostavljajući poruke ohrabrenja i ljubavi. Jedna je pratiteljica, koja i sama boluje od iste bolesti, napisala: "Voljela bih znati što radiš za svoju lajmsku bolest? I ja je imam i bilo bi sjajno da podijeliš kako bi nam svima pomogla".

Ovo nije prvi put da Bella otvoreno govori o svojoj "nevidljivoj patnji". Manekenki je lajmska bolest dijagnosticirana još 2012. godine, zajedno s majkom Yolandom i mlađim bratom Anwarom. Riječ je o bolesti koju prenose krpelji, a čiji simptomi mogu biti iscrpljujući i kronični, uključujući ekstremni umor, bolove u zglobovima, kognitivne poteškoće poznate kao "moždana magla", probleme s pamćenjem i depresiju. Kroz godine, Bella je u intervjuima opisivala kako živi s kroničnom boli koja joj ponekad otežava i najjednostavnije zadatke, poput tuširanja, te isticala koliko je teško kada te ljudi osuđuju prema vanjskom izgledu, a ne prema onome kako se zaista osjećaš iznutra.

FOTO Minea zapalila Lisinski: Posebno je istaknula svoje duge, vitke noge

Paradoksalno, ove zabrinjavajuće fotografije dolaze nešto više od godinu dana nakon što je Bella u kolovozu 2023. objavila da je "konačno zdrava". Tada je podijelila detaljan uvid u svoje liječenje, otkrivši da je prošla više od 100 dana intenzivne terapije za lajmsku bolest i popratne koinfekcije, nakon gotovo 15 godina tihe patnje. U emotivnoj objavi zahvalila je svojoj majci što je "ččuvala svu moju medicinsku dokumentaciju, bila uz mene, nikad me nije napustila, štitila me, podržavala, ali najviše od svega, vjerovala mi kroz sve ovo". Taj trenutak nade i optimizma sada je zasjenjen novim zdravstvenim izazovima, što pokazuje koliko je borba s kroničnim bolestima nepredvidiva i teška.

U svojoj velikoj ispovijesti 2023. godine, Bella je s javnošću podijelila i dijelove svoje medicinske dokumentacije koju je njezina majka pedantno čuvala. Zapisi iz 2014. godine detaljno su opisivali simptome poput umora, problema s pažnjom i pamćenjem, nesanice i depresije. Testovi su također upućivali na razne infekcije, uključujući bakterije koje prenose krpelji, parazite i gljivične infekcije. "Mala ja koja je patila bila bi tako ponosna na odraslu mene što nisam odustala od sebe", napisala je tada. Priznala je koliko je bilo zbunjujuće osjećati se "tako tužno i bolesno uz sve blagoslove, privilegije, prilike i ljubav oko mene", opisujući kako je rad dok se njezino stanje pogoršavalo uzeo danak na načine koje je teško objasniti. Unatoč svemu, poručila je da je to iskustvo ojačalo: "Da moram proći sve ovo ponovno kako bih došla ovdje, do ovog točnog trenutka u kojem sam sada, sa svima vama, konačno zdrava, učinila bih sve opet. To me izgradilo u osobu kakva sam danas."

Bella Hadid, nažalost, nije jedina slavna osoba koja vodi bitku s ovom iscrpljujućom bolešću, što je pomoglo u podizanju svijesti o "nevidljivim bolestima". Pjevač Justin Bieber otkrio je 2020. da pati od lajmske bolesti nakon što su ga godinama optuživali za zlouporabu droga zbog njegova izgleda. Pjevačica Avril Lavigne provela je pet mjeseci prikovana za krevet, opisujući svoje iskustvo kao "bitku života" u kojoj je u jednom trenutku "prihvatila smrt". Glumac Ben Stiller također je govorio o svojoj dijagnozi, ističući da bolest, iako su simptomi pod kontrolom, "nikada ne napušta vaš sustav.