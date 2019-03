Jedino je on spojio guščju jetru, škampe i pekmez od datulja

Gastrosvijet oprašta se od Andreja Barbierija, jednog od najpoznatijih hrvatskih chefova, koji je u subotu umro u 50. godini života.

Barbieri nije bio samo kuhar. Riječ je o vrhunskom intelektualcu, eruditu kojeg je zanimalo mnogo stvari. Vodio je niz restorana diljem svijeta, a posljednji projekt u Hrvatskoj bio mu je restoran Barbieri´s, koji je s bratićem Franom otvorio prije dvije u zagrebačkom centru Kaptol. U Dohi je bio chef konzultant u Quavanni, prvom hrvatskom restoranu u Kataru. Barbieri je široj javnosti bio poznat kao jedan od članova žirija popularnog kulinarskog showa MasterChef. Dolazio je iz prave gastronomske obitelji. Njegov 19 godina stariji brat Veljko poznati je gastronomski stručnjak i književnik.

– Prave dalmatinske familije imaju tu tradiciju kuhanja i to je jednostavno tako, samo što su moje none bile zaista posebne. Moj brat Veljko imao je mogućnost odrastati s djedom i bakom i on je prvi pao kao žrtva, a poslije sam se indirektno i ja zarazio kuhanjem – kazao je prije nekoliko godina za Večernji list.

Prvo jelo sa šest godina

– Prvo jelo skuhao sam sa šest godina, bio je to milaneze. Bio sam sâm kod kuće i odlučio sam nešto skuhati, ali moja mama nije bila baš sretna s onim što je zatekla kad je došla doma. Jako se naljutila kad sam joj rekao da sam pržio meso u ulju i maslacu – prisjetio se Andrej svog prvog kulinarskog pokušaja.

Nakon srednje škole Barbieri nije sreću potražio u nekom restoranu. Krenuo je u malo drukčijem smjeru i najprije je upisao Filozofski fakultet i otvorio glazbeni klub koji je danju funkcionirao kao umjetnička galerija, a noću je postajao klub.

– Kuhanjem sam se počeo baviti ipak nešto kasnije, s trideset godina. Uvjeren sam da kuhanje mora biti izbor. Iznimno je fizički naporno baviti se tim poslom koji ima kreativnu stranu, ali često nema i kreativni ishod – kazao je Barbieri koji je godinama bio chef restorana Bevanda u Opatiji. Tamo je prezentirao neke jedinstvene kombinacije koje su oduševljavale goste, prisjetio se Domagoj Jakopović Ribafish, glavni urednik portala gastro.hr.

– Andrej je bio hedonist, apsolutno je uživao u svakom trenutku života. Koristio se svakom prilikom da što više širi svoje znanje o namirnicama, vinu i pivu. Sve ga je zanimalo. Tu nije imao premca. Radio je pokuse s jelima, pa kad bi vidio da se nešto može spariti dodavao bi svoj pečat – kazao nam je Ribafish kojeg se posebno dojmila kombinacija sirovog škampa, guščjih jetara i pekmeza od datulja!

Ulje od bosiljka

– Zamislite, on je pravio ulje od bosiljka, a samo za jednu kap tog ulja treba vam barem kilogram bosiljka. No, kad bi stavili tu kap na kozice, bila je to prava esencija zelenila – ispričao nam je Ribafish.

Barbieri je na jednom tanjuru znao spojiti i more i kopno i zrak. Zahvaljujući svojoj genijalnosti, radio je kreacije koje će dugo odgajati mlade kuhare, ali i sve one koji znaju uživati u životu. Posebno je pazio na afirmaciju lokalne hrane, o čemu je uvijek govorio u razgovorima za medije.

– Ne mislim samo na bolje vrednovanje lokalnih namirnica i proizvođača već i na novu interpretaciju lokalnog koja ga čini razumljivim kroz mnogo različitih kulturnih i socioloških kodova. Otkad se visoka kuhinja počela demokratizirati, kuhari komuniciraju sa sve raznolikijom publikom. Tko želi biti relevantan, mora biti dosta jak i precizan u kontekstualizaciji svog kuhanja – kazao je za portal plavakamenica.hr.

