Preminuo chef Andrej Barbieri

Poznati chef Andrej Barbieri preminuo je u 50. godini života.

Kako piše tportal, Barbieri je preminuo danas u Kliničkom bolničkom centru na Sušaku u Rijeci nakon dugogodišnjih zdravstvenih tegoba.

Barbieri je široj javnosti bio poznat kao jedan od članova žirija popularnog kulinarskog showa MasterChef.

Od Barbierija se večeras među ostalima oprostila Lana Klingor Mihić, pobjednica Celebrity Masterchefa 2016. godine.

- Medo moj predivni... Kako da kažem zbogom, kad sam ti rekla da će sve biti u redu? Kako da okrenem zemlju naopačke pa da bar još jednom naslonim glavu na tebe? Bar još jednom. Ono što me "danas" čini najsretnijom počelo je s tobom, gotovo sve što znam ti si me naučio, dao si mi krila, vjetar u leđa i čvrsto podupirao... sad te više nema i ja se osjećam kao da su mi slomljena krila. Boli me što te nema, toliko da opisati ne mogu. Samo bih htjela da se vratiš, da opet uđeš kroz naša vrata i baciš se na trosjed pored mene, da pijemo tvoj najdraži rum, smijemo se pa i plačemo, planiramo što i kako dalje. A toliko smo planova imali. Nismo dočekali onaj mali voziček koji si htio, al jesi li baš morao tako brzo otići? Nije fer. Nismo se tako dogovorili. Sad te više ništa ne boli iako mi to nije utjeha. Ne postoji utjeha. Bit ćeš uvijek sa mnom, u svakom potezu noža, u svakoj ribi, u svakoj tavi i u svakom komadiću mog srca, zauvijek. Volim te puno, medo moj. Sad počivaj u miru. Nek te čuvaju anđeli - napisala je na Instagramu.

Barbieri je potekao iz obitelji s bogatom kulinarskom tradicijom. Njegov brat Veljko ugledni je. gastronomski ekspert i književnik.

Barbieri je za Večernji list 2014. godine ispričao kao je o kuhanju je najviše naučio zahvaljujući baki Anki.

– Prave dalmatinske familije imaju tu tradiciju kuhanja i to je jednostavno tako, samo što su moje none bile zbilja posebne. Moj brat Veljko imao je mogućnost odrastati s djedom i bakom i on je prvi pao kao žrtva, a poslije sam se indirektno i ja zarazio kuhanjem – rekao je.

– Prvo jelo sam skuhao sa šest godina, bio je to milanese. Bio sam sam kod kuće i odlučio sam nešto skuhati, ali moja mama nije bila baš sretna s onim što je zatekla kad je došla doma. Jako se naljutila kad sam joj rekao da sam pržio meso u ulju i maslacu – prisjetio se Andrej Barbieri svog prvog kulinarskog pokušaja.

Nakon srednje škole upisao je Filozofski fakultet i otvorio glazbeni klub, a kuhanjem se počeo baviti nešto kasnije, s trideset godina.

- Uvjeren sam da kuhanje mora biti izbor. Iznimno je fizički naporno baviti se tim poslom koji ima kreativnu stranu, ali često nema i kreativni ishod. U tom trokutu čovjek se često izgubi i ako nije motiviran nečim višim, teško će biti uspješan - rekao je Barbieri.