Farmer koji se rasplakao jer nije primio dovoljno pisama otkrio: 'Dobio sam 80 zahtjeva na Facebooku'

Toma se, unatoč emotivnom ispadanju iz 'Ljubav je na selu', jasno izdvojio među farmerima. Bez obzora na to što nije uspio osvojiti naklonost djevojaka i osigurati si prolazak u idući krug, gledatelji su reagirali iznenađujuće pozitivno. U intervjuu za RTL.hr, Toma je iznio svoje viđenje situacije i osvrnuo se na komentare fanova. "Ne gledam televiziju baš pa nisam pogledao nove epizode 'Ljubav je na selu'," iskreno je priznao Toma. Ipak, iako nije pratio najnovije epizode, reakcije publike nisu mu promakle.

"Iznenadile su me reakcije ljudi nakon mog ispadanja. Dobio sam 80 zahtjeva na Facebooku, moram stalno odgovarati na poruke, dobro je čuti što obožavatelji misle." Toma je priznao da mu je odlazak iz showa teško pao. "Bilo bi mi drago da sam ostao duže," rekao je iskreno, ističući da unatoč težini ispadanja, nije požalio zbog stečenog iskustva i svega što je proživio tijekom sudjelovanja u emisiji. Na pitanje o mogućem ponovnom sudjelovanju, Toma je bez oklijevanja odgovorio: "Prijavio bih se ponovno definitivno." Iako je njegovo putovanje u showu završilo, Toma je ostao u kontaktu s ostalim farmerima. "Čujem se s farmerima, imamo grupni chat," otkrio je, potvrđujući da je zadržao prijateljske odnose s ostalim sudionicima.

Toma, osebujni farmer koji je svim srcem sudjelovao u 'Ljubav je na selu', doživio je emotivan trenutak dok je nestrpljivo čekao rezultate i pisma djevojaka. "Jako me trema, bojim se da ću morati ići doma", rekao je Toma, očito pod velikim stresom. Njegova zabrinutost postala je još veća jer je već od početka bio tužan zbog odlaska farmera Bernarda, koji mu je jako drag.

"Teško mi sve ovo pada, ovo su dobri ljudi i htio bih ostati ovdje. Počeo sam plakati jer su eliminirali Bernarda, a ja vam plačem zbog svega", priznao je Toma. Nažalost, ni Toma nije dobio dovoljno pisama da bi prošao u sljedeći krug. "Možda nisam prošao jer sam previše specifičan", rekao je s tugom. Suze su mu ponovno zasuzile oči, a Anita mu je brisala obraze. "Ne želim ni čitati pisma. Mislim da se djevojke nisu prijavile zbog moje frizure. Bila je malo čudna, moram priznati. Jako sam emotivan. Pobjednik nisam definitivno, a gubitnik - to sam uvijek", dodao je, očito slomljen.