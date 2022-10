Jacques Houdek nakon što se obrušio na žiri Supertalenta: 'Bilo je važno naglasiti da je Digna tamnoputa'

Nakon sinoćnje emisije Supertalenta pjevač Jacques Houdek (41) podigao je golemu prašinu na svom Facebooku komentirajući nastup natjecateljice Digne Mbepere. Houdek je u statusu naglasio i da je djevojka tamnoputa, a upravo to zasmetalo je jednoj njegovoj pratiteljici.

"Od svog teksta, komentara bio ispravan ili ne, moram prokomentirati riječ 'tamnoputa'... Jednostavno imenovati curu ili spomenuti odakle dolazi...sve ostalo je nepotrebno!" napisala je pratiteljica, a ubrzo je uslijedio i Jacquesov komentar.

"Ne. Upravo je važno bilo podvući tamnoputa. Zašto? Pa zato, jer ljudi kod nas (pa i tzv 'profesionalci') vjeruju da svatko tko je tamne boje kože automatski sjajno i pjeva. A to nije istina.

Cura je slatka, draga, ima tužnu životnu priču, blabla... Ok. Ima prosječan glas i talent, daleko je to od supertalenta. I zato je svako snebivanje i oduševljenje nekog člana žirija, koji bi tu trebao biti meritoran - nepotrebno i to je ono što sam ja napisao", uzvratio je Jacques.

Foto: Facebook

Podsjetimo, pjevač se osim na natjecateljicu obrušio i na žiri. "Supertalent? Hm. Joj, joj.... Nemrem. Količina oduševljenja dijela “stručnog” žirija pjevanjem ove tamnopute “vokalistice” je upravo nevjerojatna. Skoro nevjerojatna kao i količina gluposti koje su u stanju izgovoriti ponekad. Ali eto; to se dogodi, kad u panelu sjede neki ljudi koji, jednostavno, ne znaju. Pjevanje nije - tu i tamo pogoditi visoki ton. Malecka je slatka, ali DOISTA nije ništa posebno... Koliko samo mi imamo boljih, daaaaleko boljih mladih pjevača i pjevačica... Ovo stvarno nije bilo ništa posebno. Loš pokušaj imitacije Whitney Houston. A onda još i pjesma “I will always love you”... joj, mene joj! Karikirano, nesigurno, traljavo... Umjetnički i tehnički nikakvo. AMATERSKI. Ova emisija traži SUPER talent... Gdje su kriteriji, gdje su mjerila, gdje je stručnost? Samo gomila USUDA, bez pokrića. TO ja vidim i čujem. Eto." napisao je Jacques na Facebooku.

Inače, Mbpera je iz Tanzanije, a poveznicu s Hrvatskom stvorila je preko supruga. Iako sada ima sretnu obitelj, Dignin život nekada bio je u potpunosti drugačiji jer je još kao dijete ostala bez oba roditelja, a pod svoje okrilje uzela ju je teta koja je uz nju imala još troje vlastite djece. „Ja sam bila posljednja, četvrta. Osjećate to, njezina su djeca ipak njezina. Pružili su mi hranu, no uvijek sam se osjećala tako usamljeno“, priznaje Digna. Nakon što je postala punoljetna, morala je napustiti tetin dom i završila je na ulici gdje je zatim počela pjevati. „Pjevanje me spasilo. Počela sam pjevati u restoranima, a čuli su me ljudi iz Francuske kojima se moj nastup svidio, pa su me pozvali da im se pridružim u cirkusu“, otkriva Digna koja je na jednom od svojih nastupa u Njemačkoj pronašla ljubav, i to sa sadašnjim suprugom koji dolazi iz Hrvatske. Njihova se mala obitelj proširila dolaskom sina, a u svemu joj je velika podrška i svekrva koja ju tretira kao vlastitu kćer te ju je upravo ona nagovorila da se prijavi na Supertalent. „Napokon sam sretna, imam sina i udana sam. Pjevanje me dovelo u Europu, a moja svekrva me podržava i sada sam ovdje zbog nje“, izjavila je Digna koja je donedavno pjevala u sklopu manjih cirkuskih showova.

