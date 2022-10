Snježana Schillinger pokazala kako u Beču rješavaju otpad: 'Nema greške, ali nisu oni pametniji od nas'

Poduzetnica i dizajnerica Snježana Schillinger nedavno se udala za Austrijanca Franza Schillingera, zbog čega trenutno žive u Beču, a zbog kontroverze oko odlaganja otpada koja je trenutno glavna tema u Zagrebu, odlučila je pratiteljima pokazati kako to rade Austrijanci.

Snježana se javila sa "smetlišta iz kvarta", kako je rekla, pa je pokazala reciklažne spremnike.

"Da vam pokažem nešto. Evo me u Beču. Odlagalište, znači na svakom ćošku, nema greške. Svakih pola kilometra otprilike, vrlo jednostavno. To je to od mene, da se javim i sa smetlišta iz kvarta. Ali nisu oni pametniji od nas...", poručila je Snježana u videu.

Foto: Screenshot

Inače, Snježana i Franz žive na relaciji Austrija-Hrvatska s obzirom da Snježana radi kao dizajnerica brenda Duchess.

Svoje bajkovito vjenčanje održali su u rujnu prošle godine na Kornatima. Snježana nije odabrala klasično vjenčanje već se s grupom uzvanika nakon što su izmijenili bračne zavjete zabavljala na jahti krstareći Jadranom.

Snježana je svoje bliske prijatelje okupila i brodom odvela do Hvara par dana prije gdje je bio održan dio njezine djevojačke zabave. Na društvenim mrežama tada je podijelila tada nekoliko video zapisa, a posebno se zahvalila svojoj kumi Antei Kodžoman koja je tijekom večere u jednom poznatom restoranu na Hvaru, održala i govor te je rekla kako su Snježana i Franz stvoreni jedno za drugo te je njihova priča trebalo završiti baš ovako – vjenčanjem, a vjenčanicu koju je Snježana nosila dizajnirao je Tin Brišar koji je stvorio Duchess zajedno s njom.

