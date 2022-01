Izvor otkrio uzrok smrti poznatog glumca i komičara: 'Svi smo jednostavno shrvani'

Bob Saget, glumac i komičar najpoznatiji kao veseli tata u televizijskom sitcomu "Puna kuća", pronađen je mrtav u hotelskoj sobi u Orlandu, Florida, u 65. godini, objavile su lokalne vlasti u ponedjeljak. Hitna pomoć pronašla je glumca u nedjelju poslijepodne u sobi u Ritz-Carltonu u Orlandu i proglasila ga mrtvim na mjestu događaja, priopćio je ured šerifa okruga Orange, dodavši kako nisu pronađeni znakovi zlouporabe ill upotrebe droga.

Uzrok Sagetove smrti i dalje je službeno nejasan, no dobro upućeni izvor kazao je DailyMailu da je komičar preminuo mirno u snu unatoč dobrom zdravlju i energiji. Bliski prijatelj otkrio je da nisu pronađeni znakovi borbe, niti da je bilo kakvih naznaka da je Saget patio prije nego što je pronađen. Također, njegova obitelį nije bila svjesna nikakvih zdravstvenih problema koji su mu mogli ovako naglo oduzeti život.

"Nije bilo prekršaja, ništa čudno. Rečeno nam je samo da je umro u snu. Svi smo jednostavno shrvani. Razgovarao sam s njim u subotu poslijepodne. Imao je sjajan show u subotu navečer. Bio je najvelikodušniji, najdraži momak. To je jednostavno tragično" kazao je izvor.

Saget je bio potpuno cijepljen protiv COVID-19, a.obožavateljima je u podcastu nedavno otkrio da je prije mjesec dana primio i booster dozu.

Saget je upravo započeo turneju kao stand-up komičar i nastupio u blizini Jacksonvillea na Floridi u subotu navečer. U svojoj posljednjoj objavi na Instagramu osvrnuo se na "stvarno lijepu publiku" i "puno pozitive".

"Nisam imao pojma da sam večeras radio dva sata. Vratio sam se u komediju kao kad sam imao 26 godina. Pretpostavljam da pronalazim svoj novi glas i volim svaki trenutak”, napisao je.

Saget je od 1987. do 1995. glumio oca udovca Dannyja Tannera u filmu "Puna kuća", te u nastavku "Punija kuća" od 2016. do 2020. U emisiji je Tanner dijelio svoj dom sa svoje tri kćeri, šogorom i najboljim prijateljem. Glumac je također vodio emisiju "America's Funniest Home Videos" od 1989. do 1997. godine.

