Iva Todorić proslavila 46. godina na egzotičnoj lokaciji: 'Osjećam se mlado i sretno!'

Iva Todorić ovaj je vikend, točnije u nedjelju, proslavila svoj 46. rođendan. Posebnu prigodu odlučila je dočekati na odmoru u Egiptu, a fotografije s putovanja posljednjih dana dijeli s pratiteljima na Instagramu. Na fotografijama koje je dijelila Iva s prijateljicom jaše devu, koju je pokušala i poljubiti, posjetila je piramide u Gizi te se fotografirala i kraj sfinge.

Brojne prijateljice čestitale su joj rođendan, među njima i bivša Miss Universe Biljana Mančić, Iva Radić, Ana Bučević, Hana Hadžiavdagić- Tabaković, i druge.

"Pročitala sam neki dan da je žena mlađa do 30., a nakon 30. mnogo ljepša. Ono što sigurno znam da sam ja 46. I da se osjećam mladom i sretnom! Poslali ste mi danas more čestitki, zajednička misao vam je svima da vam moja #bankaljubavi osvjetljava i uljepšava dane.To je meni najveći poklon koji mogu dobiti. Danas ste me vi, a i moji najdraži toliko napunili ljubavlju da bi mogla obgrliti tom ljubavlju more ljudi, i svi bi blistali od sreće - napisala je pored fotografije na kojoj pozira na krevetu sa srcem načinjenim od ručnika.

Iva uživa u životu nakon prekida s nekoliko godina mlađim dečkom Nikolom iz Beograda, s kojim je u vezi bila posljednje dvije godine u vezi.

– Informacija je točna. Samo mogu potvrditi da je istina da Nikola i ja više nismo zajedno – rekla je Iva za Story.hr. Iako je na društvenim mrežama povremeno dijelila njegove zajedničke fotografije, Iva nikad nije otkrila više detalja o svom tadašnjem dečku, a na fotografijama mu je uvijek skrivala lice. Prvu zajedničku fotografiju s dečkom objavila je prošle godine u ožujku, a zajedno su uživali na kruzeru Ivine prijateljice Ane Bučević. Nagađalo se i da se Iva za Nikolu i zaručila nakon što se na jednoj modnoj reviji pojavila s velikim osmjehom na licu i velikim prstenom na ruci, no ona je to tada porekla.

- Ja sam našla sreću u sebi, nikom drugom, tako da je meni uvijek super - rekla je nedavno prijateljici.

