Marijana Batinić kao na medenom mjesecu: Otkrila zašto na skijanju nije i njezina mlađa kći

Popularna voditeljica Marijana Batinić trenutno odmara u talijanskim Dolomitima, gdje s obitelji puni baterije na snježnim padinama. Svojim pratiteljima na Instagramu otkrila je detalje aktivnog odmora, ali i podijelila simpatičnu anegdotu o tome zašto se osjeća kao da je na medenom mjesecu. Na svojem Instagram profilu, gdje je prati više od 270 tisuća ljudi, podijelila je niz fotografija i videozapisa koji dočaravaju zimsku bajku u kojoj trenutno uživa sa suprugom Matejem Pašalićem i starijom kćeri Enom. Marijana je pokazala zavidnu skijašku formu, ali i stil, pozirajući u modernoj bijeloj jakni i crnim skijaškim hlačama, a osmijeh na licu otkriva da istinski uživa u svakom trenutku. Voditeljica je u opisu objave otkrila kako je odmor vrlo aktivan te da su u samo pet dana na skijama prešli impresivnih 200 kilometara.

Obitelj je u potpunosti iskoristila prednosti sustava Dolomiti SuperSki, koji s jednim ski passom omogućuje pristup čak dvanaest različitih skijaških regija. "Od Sellaronde, Alta Badia do skijališta Tre Cime, iliti 3 Zinnen Dolomites… Iskoristili smo to do kraja", napisala je Batinić. Ovaj sportski pothvat svjedoči o njihovoj ljubavi prema skijanju i aktivnom načinu života, a sudeći po snimkama, s jednakim entuzijazmom istražuju staze i uživaju u pauzama uz tople napitke s pogledom na alpske vrhove. Ovo je prvi put da s njima nije mlađa, petogodišnja kći Roza, koja je dobila priliku za vlastitu zimsku avanturu. "Prvi put da Roza nije s nama, jer je gospođica na skijanju s vrtićem, pa smo ko na honeymoonu", našalila se Marijana.

Osim skijanja i uživanja u gastronomiji, Marijana je s obitelji posjetila i jedinstveni kulturno-izložbeni prostor Reinholda Messnera, najpoznatijeg alpinista na svijetu. U objavi je detaljno opisala svoje dojmove, ističući kako je preuređena stanica žičare transformirana u centar za umjetnost, kulturu i prirodu, ispunjen Messnerovim osobnim predmetima s ekspedicija poput užadi, šatora i kaciga. "Jako inspirativan prostor koji reflektira njegovu filozofiju o planinama, prirodi i odnosu prema divljini. Ako ste u blizini Sesta, tople preporuke", poručila je svojim pratiteljima. Kao i uvijek, Marijana je sve začinila dozom svog prepoznatljivog humora, osvrnuvši se na gastronomske užitke odmora. "Punimo baterije, jedemo, pijemo, treniramo… Nadala sam se skidanju kila nakupljenih kroz 12. mjesec, ali ništa od toga. To kad se vratimo kući", iskreno je priznala. Njezina opuštenost i smisao za humor naišli su na sjajne reakcije pratitelja, koji su joj u komentarima ostavljali poruke podrške i divljenja, a mnogi su se složili s konstatacijom: "Nema do Dolomita".